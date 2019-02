Côte d’Ivoire : où passer la St Valentin en amoureux?

Le monde entier célèbre, dans quelques jours, la fête de l’amour. Le 14 février. D’une manière ou d’une autre, tout le monde est concerné par cette fête. Tous les amoureux souhaiteraient bien passer une soirée inoubliable dans un endroit romantique pour célébrer l’amour avec un grand “A”. À Abidjan, et dans les environs, plusieurs endroits magnifiques pourraient répondre à vos besoins d’intimité et de partage.

Voici donc un tour d’horizon des endroits où vous pouvez passer la fête de Saint Valentin, lieux de rêve sélectionnés par notre partenaire Jumia Travel, acteur du tourisme en Afrique. Tout comme vous, votre partenaire s’attend à vivre cette journée particulière dans un endroit de rêve : c’est justement ce que vous pouvez lui offrir !

La baie des milliardaires, un paradis sur terre

Située à 20 minutes de la ville d’Abidjan sur la célèbre île Boulay, la baie des milliardaires abrite plusieurs plages, hôtels, lodges et résidences de standing. Ceux-ci offrent des services de qualité dans un décor de rêve. Vous aurez droit à une vue panoramique sur l’étendue de la lagune et vous pourrez profiter des plages bien aménagées. Vous apprécierez également des spécialités gastronomiques africaines, européennes et asiatiques sous les cocotiers, les pieds nus dans le sable fin.

Assinie et son paysage de rêve

La localité d’Assinie est l’une des destinations les plus prisées de la population ivoirienne et des touristes qui traversent le pays. Assinie, ou encore Assinie Mafia, est une presqu’île entre l’océan et la lagune Ebrié. Elle est accessible par la route mais aussi par l’eau avec des bateaux privés ou par des pirogues. Elle abrite de magnifiques plages, et est surtout occupée par de belles villas et luxueuses paillottes. Des endroits pouvant vous accueillir à des occasions spéciales comme la fête de la Saint Valentin. Pour la beauté de ses plages et de son littoral, osez juste la destination pour une célébration inoubliable de la fête de l’amour.

Grand Bassam, la destination phare

Un littoral à perte de vue avec de merveilleuses plages. Des hôtels de luxe qui proposent des services de qualité dans un décor de rêve. À Grand Bassam, il n’y pas que des plages, vous pouvez prévoir des visites touristiques à deux, par exemple dans le musée des civilisations ou celui du costume.

Jacqueville sous les paillottes

Cité balnéaire située sur les 520 kilomètres du littoral ivoirien, Jacqueville est désenclavée par le nouveau pont qui donne encore plus de beauté à la ville. Jacqueville est charmante, discrète, calme, paisible, avec des plages très reposantes disposant de belles piscines. Vous avez même des espaces qui proposent des aires de divertissement pour vous et vos enfants. Pour vos virées en amoureux, cette banlieue abidjanaise met à votre disposition plusieurs gîtes charmants.