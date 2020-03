Côte d’Ivoire, Mariage de la Tunisienne Aelyssa Darragi : pourquoi Alpha Blondy a banni sa fille

Le mariage célébré entre le musicien ivoirien Alpha Blondy et la Tunisienne Aelyssa Darragi a déclenché une vive querelle au sein de la famille du chanteur de reggae qui révèle avoir banni sa fille Soukeïna Koné.

Alpha Blondy a littéralement changé de famille après son mariage avec la Tunisienne Aelyssa Darragi. Le musicien, dans ses déclarations, ne considère plus sa fille Soukeïna Koné et sa désormais ex-épouse Ran, comme étant des parents proches. L’auteur de la chanson « Fanta Diallo » a clairement indiqué ne plus vouloir que leurs chemins se croisent. D’autant qu’il les accuse d’avoir voulu attenter à sa vie.

Bien vrai que le mariage entre la Tunisienne et l’Ivoirien ait mis à nu ce conflit familial, il faut signaler que l’origine de cette brouille remonte à longtemps, lorsque Soukeïna Koné a osé porter la main sur son père. « Quand elle lève la main sur moi, je lui ai dit : Soukeïna, regarde moi pour la dernière fois. Toi et moi, nous n’avons plus rien à nous dire. Si je meurs, ne viens pas. Si tu meurs, je ne viendrai pas », a ainsi banni Alpha Blondy.

Le chanteur de reggae, qui avait préféré, dans un premier temps, garder le silence sur la polémique soulevée par son ex-épouse coréenne et leur fille, a finalement rompu le silence pour cracher ses vérités, face aux attaques répétées de sa fille qui l’accuse de tous les maux, notamment celui d’avoir trahi sa mère pour aller épouser une autre femme, à l’insu de la Coréenne, alors aux Etats-Unis.

Pour Alpha Blondy, la vérité est toute autre. C’est plutôt sa fille qui est à la baguette et à tout gâché, au point qu’elle ne peut que « fermer sa g. ». « Soukeïna est très mal placée pour agir comme elle le fait. Quand tu as été à l’origine du divorce de ta mère, tu fermes ta g. Quand tu as porté main à ton père, tu fermes ta g. Mais j’accuse sa mère parce qu’elle est à la base de tout ça », a déploré Alpha Blondy visiblement résolu à se projeter sur l’avenir, avec sa nouvelle douce moitié, Aelyssa Darragi.