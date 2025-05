Côte d’Ivoire : Jean-Louis Billon prêt à prendre le relais pour le PDCI pour la présidentielle

Alors que l’éligibilité de Tidjane Thiam s’enlise dans un flou juridique, Jean-Louis Billon relance ses ambitions présidentielles au sein du PDCI. L’ancien ministre appelle à une nouvelle convention pour désigner un candidat légitime et éligible. Une sortie qui pourrait rebattre les cartes à quelques mois d’un scrutin décisif.

Après plusieurs semaines de silence, Jean-Louis Billon, figure influente mais controversée du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), revient sur le devant de la scène politique. Dans un contexte où l’éligibilité du candidat désigné Tidjane Thiam est remise en cause par une décision de justice, Billon se déclare prêt à défendre les couleurs de son parti lors de la présidentielle d’octobre 2025. « Mon ambition est intacte », a-t-il affirmé, appelant à une nouvelle convention pour désigner un candidat légitime et éligible.

Un parti sans candidat ? Billon met la pression

Pour Jean-Louis Billon, la situation est claire : « Le PDCI n’a pas de candidat pour la présidentielle ». En effet, si Tidjane Thiam demeure président du parti, sa radiation de la liste électorale pour cause de double nationalité en 2022 complique sérieusement sa candidature. Dans ce flou juridique et politique, Billon estime que le parti doit réagir rapidement pour éviter un vide électoral qui pourrait s’avérer fatal.

La démarche de Jean-Louis Billon suscite toutefois la polémique au sein même du PDCI. Certains cadres dénoncent une « initiative personnelle » et rappellent que l’ancien ministre ne participe plus aux réunions du parti, notamment aux deux derniers bureaux politiques. D’autres y voient une tentative de sauvetage d’un parti en crise, qui pourrait se retrouver sans représentant valable à quelques mois du scrutin. Billon, lui, balaie les critiques : « Je demeure militant du PDCI-RDA. Je n’ai pas besoin d’être candidat indépendant. Je suis soutenu par des mouvements et des partis qui partagent ma vision. »

Un appel à la démocratie interne

Pour éviter une fracture, Jean-Louis Billon plaide pour une solution démocratique : organiser une nouvelle convention pour trancher la question du candidat. Il appelle à un débat ouvert au sein du PDCI, loin des conflits de personnes et des arrière-pensées. « Je suis candidat non pas pour moi, mais pour le peuple et pour mon parti », insiste-t-il, se disant porteur d’un projet axé sur « la justice, la souveraineté et le progrès pour tous les Ivoiriens ».

La direction actuelle du PDCI, silencieuse face à cette sortie médiatique, semble vouloir maintenir sa ligne : défendre jusqu’au bout la candidature de Tidjane Thiam. Un choix qui pourrait mener à un affrontement interne si la justice ne revient pas sur sa décision.