Côte d’Ivoire : Guillaume Soro et sa campagne présidentielle avant l’heure

Guillaume Soro, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, a démarré ce qu’il convient de nommer une campagne présidentielle déguisée. Les détails.

Depuis le 26 mars 2019, l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, écume les localités du Nord de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Et le message a été bien capté par ses partisans, notamment la Coordination des mouvements et associations proches de Guillaume Kigbafori Soro (Cma Gks), qui sont déjà en campagne, en prélude à la Présidentielle de 2020.

C’est d’ailleurs ce qu’a révélé Sié Coulibaly, président de la Cma Gks coordination, qui appelle à « sonner la mobilisation générale ». Pour lui, « la Cma n’a pas pour vocation de mettre la communication en avant. Nous ne voulons pas paraître, nous sommes sur le terrain. Nous travaillons à faire en sorte qu’en octobre 2020, Guillaume Soro soit élu au premier tour, président de la République de Côte d’Ivoire. Donc, nous nous donnerons les moyens pour y arriver dans un jeu démocratique sain ».

M. Coulibaly va plus loin, soulignant que Guillaume Soro « n’a pas d’adversaire politique sur le terrain, si on tient compte de son âge, de son intelligence politique, du contexte actuel où nous pensons que les jeunes, les femmes de Côte d’Ivoire, épris de paix, de liberté, nous devons faire le choix utile. En 2020, ce sera Guillaume Kigbafori Soro. Quant à nous, nous demandons à tous les mouvements et à tous ceux qui rêvent qu’il n ‘y a pas deux alternatives en Côte d’Ivoire. L’unique alternative c’est Guillaume Kigbafori Soro ».

Dénonçant « les tentatives d’intimidation des chefs, des populations ou même les gens qui disent qu’ils sont sur les traces de Guillaume Soro », M. Coulibaly salue les initiatives de son mentor dans le nord, « qui ont amélioré significativement la manière de faire la politique en Côte d’Ivoire ».

Depuis son départ de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro sillonne la partie nord de la Côte d’Ivoire, sans nul à la conquête d’un électorat. Une vaste tournée qui a mené l’ancien Premier ministre dans la région du Hambol, notamment au niveau des départements de Dabakala et Katiola, en pays Djimini, Djamala et Tagbana où le député de Ferkessédougou a communié avec les populations. Une campagne présidentielle avant l’heure et qui pourrait porter ses fruits. il ne serait pas étonnant de voir le régime du chef de l’Etat Alassane Dramane Ouattara réagir. Comment ? C’est là toute la question.

A lire : Guillaume Soro dénonce l’indignité diplomatique du régime Ouattara : « Arrêtez d’humilier la Côte d’Ivoire ! »