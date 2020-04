Côte d’Ivoire : Emma Lohoues vit mal le confinement

Emma Lohoues, la belle actrice et femme d’affaires ivoirienne a vu ses activités plombées par l’épidémie du Covid-19. Obligée de rester confinée à son domicile, la vedette de 34 ans s’agace et n’en peut plus de vivre cette situation de crise sanitaire.

Emma Lohoues en a marre du confinement

Face au Covid-19 présent en Côte d’Ivoire depuis plusieurs semaines, le gouvernement ivoirien a pris de nombreuses mesures sanitaires. Hormis le port de masque, le lavage des mains à l’eau et au savon, l’utilisation du gel désinfectant, la fermeture des bars et restaurants, le gouvernement a demandé à la population de restreindre le plus possible ses déplacements.

Ces mesures sanitaires freinent les activités de milliers d’Ivoiriens et font notamment du tort aux acteurs du business. C’est le cas d’Emma Lohoues qui en a ras-le-bol de rester enfermée dans son appartement à ne rien faire. La femme d’affaires ivoirienne, à travers une publication de vidéos sur sa page Facebook, a déploré la situation sur un ton assez comique. Dans une première vidéo, la charmante dame a signifié que cela remontait à plusieurs semaines qu’elle était en pyjama et qu’elle en avait marre.

A traversune seconde vidéo, la prestigieuse actrice d’Afrique de l’Ouest, imitant un enfant, a laissé entendre qu’elle en avait ras-le-bol du confinement puisqu’elle ne pouvait même pas jouer et que dehors, il y avait le Covid-19. Néanmoins, l’ex-copine du regretté DJ Arafat reste optimiste, avec l’espoir qu’il y aura un dénouement sous peu.

Toujours sur sa page Facebook, Emma Lohoues a fait savoir, par écrit, qu’elle regardait chaque situation avec positivité et qu’elle comprenait que le regard qu’elle portait sur un événement pouvait le rendre favorable.

https://www.facebook.com/EmmaLohouesOfficiel/videos/1518960881616293/

https://www.facebook.com/EmmaLohouesOfficiel/videos/217027752965155/