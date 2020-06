Côte d’Ivoire : des inondations font un mort à Abidjan

Une fillette âgée de 6 ans a rendu l’âme dans les inondations engendrées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Plusieurs quartiers ont été touchés et la situation ne va pas s’améliorer de sitôt, annoncent les experts de la météo.

D’autres pluies sont à craindre

Parmi les quartiers qui ont été touchés par cette pluie, on compte Riviera Palmeraie, Abobo-Belleville puis André château d’Eau. Concernant Riviera Palmeraie, les eaux de ruissellement ont fait un peu plus qu’occuper les espaces. En effet, des dégâts matériels sont à déplorer. Les rues sont jonchées de détritus et les maisons remplies de boue. Une fille âgée de 6 ans a notamment perdu la vie au cours des désastres.

Riviera Palmeraie, fait partie des quartiers d’Abidjan qui, chaque année, doivent faire face à la montée des eaux. Voici, en image, les dégâts causés par les eaux, enregistrée par un riverain.

INONDATION ABIDJAN Le cri de coeur d'un habitant de la Palmeraie Rosiers programme 5 Publiée par Mon Abidjan Magazine sur Dimanche 14 juin 2020

Par contre, selon les explications fournies par Serikpa Zokou Andre, président du syndicat des propriétaires et copropriétaires, les eaux envahissent la ville en raison des caniveaux qui sont bouchés. Il reconnaît aussi, à ce propos, que des travaux avaient été entamés pour les élargir, mais que ceux-ci ont connu du retard.

Cela va faire trois jours maintenant que de grosses pluies frappent Abidjan et plusieurs de ses quartiers populaires. Sont aussi touchés, Bingerville et Koumassi. Des pluies qui ont été qualifiées d’exceptionnelles. La situation ne va pas pour autant s’améliorer, du moins, c’est ce que font savoir les prévisions qui annoncent des pluies encore plus importantes, dans les prochains jours.