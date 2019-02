Côte d’Ivoire : CISS ST MOISE, collection 2018, le NBC

Lors de la dernière édition d’Afrikfashion à Abidjan nous avons pu admirer sur le T la dernière collection de la célèbre maison de couture ivoirienne CISS ST MOISE. Une collection 2018 dont le nom est NBC, qui réaffirme la spécialité de cette maison : le BLAZER !

La dernière collection du célèbre créateur ivoirien Ciss St Moise dont le nom est NBC, N pour Nzassa, B pour bizness, C pour Club, une collection spécialement composée de blazers dont Ciss est considéré aujourd’hui comme l’un des maitres en Afrique.

Il nous confie qu’avant la finalisation de cette collection, elle était déjà achetée à 90% par des passionnés de mode comme Robert Brazza, Ive de M’Bella ainsi que des responsables de grandes sociétés.

Cette collection, qui est un mélange harmonieux et structuré de tissus, est une parfaite restructuration de pièces textiles qui étaient à la base morcelées, désormais rapiécées d’une manière extraordinaire que Ciss St Moise est le seul à maîtriser. Le jeu sur les harmonies colorées tempère le patchwork et assure l’effet d’ensemble créé par chaque blazer.

Nous pouvons y voir des courbes symétriques et géométriques qui donnent souvent de magnifiques tableaux et chacune des pièces est unique.Tranchant sur l’uni (blanc des chemises, rouge, bleu ou noir des pantalons), les blazers provoquent une surprise lumineuse et colorée qui s’impose comme une nécessité visuelle. Le classicisme sobre des coupes met en valeur la fantaisie ludique du créateur.

Cette collection NBC est inspirée par la matière elle-même qui est composition de tissus teintés. Un savoir-faire de la teinture qu’il a appris très jeune auprès de sa mère. Ainsi l’oeuvre commence avec la fabrication même de la matière qu’il s’agit ensuite de disposer de manière esthétique. D’où une profonde unité stylistique, et le sentiment que le vêtement a jailli tout entier de l’esprit de son créateur. De l’hétérogénéité assumée des matières, procède paradoxalement une profonde nécessité dans leur composition. L’art de Ciss St Moïse part d’une vision première, que les éléments qu’il rassemble viennent servir, chacun à leur place, dans un ensemble qui sonne particulièrement juste, comme s’il était un chef d’orchestre dirigeant très exactement la diversité des instruments pour interpréter une symphonie.

Afin de remettre ce savoir-faire au goût du jour le créateur a voulu le transposer sur des matières plus raffinées pour plus d’originalité et mettre son talent unique sur le marché international de la mode.