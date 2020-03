Côte d’Ivoire : ce soutien à Alpha Blondy et Aelyssa Darragi suite à la polémique

La polémique née de leur mariage n’a pas laissé indifférent nombre de personnes qui ont tenu à apporter leur soutien à Alpha Blondy et à son épouse, la Tunisienne Aelyssa Darragi.

L’opportunité d’un concert, ce samedi 28 février 2020, au Parker Place, situé Rue Paul Langevin en Zone 4, à Marcory, en Côte d’Ivoire, a été saisie pour remonter le moral à Alpha Blondy et à son épouse Aelyssa Darragi, cibles d’attaques de la part de l’ex-épouse du musicien et de sa propre fille, Soukeïna Koné notamment.

Clinton Fearon, qui a débarqué en Côte d’Ivoire depuis le 10 février dernier, venu, en compagnie de son épouse, assister, en tant qu’invité, au mariage d’Alpha Blondy et Aelyssa Darragi, a été témoin de ces assauts répétés sur les nouveaux mariés. Aussi, a-t-il tenu à redonner le moral à la star de reggae et à sa femme, la Tunisienne Aelyssa Darragi.

« L’amour dirige le monde. Ce quelque chose qu’on ne peut contrôler. Voilà pourquoi quand sœur Aelyssa et mon frère Alpha Blondy m’ont invité à leur mariage, j’étais si heureux. Je n’ai pu résister. J’ai dit : J’arrive, je serai là », a témoigné Clinton Fearon devant un public acquis à sa cause et qui n’a pas d’ovationner ces propos à l’endroit d’Alpha Blondy et de son épouse.

Il faut souligner que le mariage entre Alpha Blondy et Aelyssa Darragi a soulevé une vive polémique en Côte d’Ivoire. D’abord la fille du chanteur, Soukeïna Koné, qui a accusé son père d’avoir épousé une femme à l’insu de sa maman, en voyage aux Etats-Unis. Ensuite, la mère de Soukeïna, la Coréenne Ran, qui, en plus d’avoir soutenu être toujours dans les liens du mariage, a proféré des menaces à l’endroit d’Alpha Blondy.

Une situation confuse qui a poussé le musicien de reggae à recadrer le débat. Accusant son ex-femme d’avoir voulu porter atteinte à sa vie, en complicité avec sa propre fille, Alpha Blondy a confié ne plus vouloir revoir ces deux personnes, qui représenteraient une sérieuse menace pour lui. Chose qui a été confirmée par Soukeïna, qui, dans un post, après avoir qualifié les propos de son père de mensonges, a demandé à Aelyssa d’attacher sa ceinture.