Côte d’Ivoire : ce que Alassane Ouattara et Tidjane Thiam se sont dit

Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, a été reçu, comme annoncé par le Président Alassane Ouattara. Que se sont dit les deux hommes ?

Comme annoncé par la Présidence ivoirienne, le président du PDCI-RDA était l’hôte du chef de l’État, Alassane Ouattara, ce lundi. Selon le point succinct de la rencontre fait par les services de communication de la Présidence ivoirienne sur leurs réseaux sociaux, « le président élu du PDCI-RDA, Tidjane Thiam (est) venu présenter ses civilités au chef de l’État, solliciter ses conseils pour sa nouvelle mission et échanger avec lui sur leurs visions d’une Côte d’Ivoire en paix, stable et prospère, ainsi que sur les obsèques du Président Henri Konan Bedié, prévues du 20 mai au 2 juin 2024 ».

Les obsèques de Henri Konan Bédié au cœur de la rencontre…

La question des funérailles de l’ancien Président, Henri Konan Bédié, est en effet, le sujet central des discussions. En témoignent les propos du chef de l’État face à la presse au sortir de l’entretien. « Le président Thiam nous a informés de la décision de la famille du Président Henri Konan Bédié et du PDCI quant à la période des obsèques de feu le Président Henri Konan Bédié, mon aîné », a expliqué Alassane Ouattara.

Le Président ivoirien a également exprimé sa disponibilité à accompagner autant que faire se peut l’organisation des funérailles du successeur de Félix Houphouët-Boigny. « Je voudrais vous dire que la Présidence jouera tout son rôle et moi-même, en tant que jeune frère de feu le Président Henri Konan Bédié, je serai disponible pour apporter tout mon soutien à ses obsèques », a déclaré Alassane Ouattara. Pour le plein succès de ces funérailles, le PDCI-RDA a mis en place un comité d’organisation dont le président n’est que le chef du parti lui-même.

… autant que les préoccupations relatives au parti

Les obsèques de Henri Konan Bédié sont indissociables du parti qu’il dirigeait jusqu’à sa mort. Ceci d’autant plus que c’est d’ailleurs le parti qui tient les rênes de l’organisation de ces obsèques. Il n’était donc pas imaginable que Tidjane Thiam et Alassane Ouattara se rencontrent ainsi pour la première fois depuis l’accession du banquier à la tête du PDCI-RDA sans que les questions relatives à la vie de ce parti ne soient débattues. « Le président honoraire du PDCI, Boni Cowppli, est venu me présenter le président du PDCI qui a été élu il y a quelques semaines en remplacement de mon frère aîné, le président Henri Konan Bédié », a précisé Alassane Ouattara.

De l’avis du chef de l’État ivoirien, cette rencontre est « un moment important pour la Côte d’Ivoire », lui qui reste très attaché au PDCI, parti dont il a été, rappelle-t-il, « numéro 2 » pendant qu’il était Premier ministre de 1990 à 1993. Et Alassane Ouattara d’insister sur la proximité de pensée entre son parti actuel, le RHDP et le PDCI, chose essentielle pour le maintien de la stabilité, de la démocratie et de la paix dans le pays.