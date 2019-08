Côte d’Ivoire : ce pasteur qui promet de ressusciter DJ Arafat !

En Côte d’Ivoire, un pasteur a promis de ressusciter le chanteur roi du « coupé-décalé », DJ Arafat, décédé le 12 août dernier, suite à un accident de moto.

Un pasteur redonne espoir aux inconditionnels de l’artiste-musicien DJ Arafat, rappelé à dieu le 12 août dernier, après avoir été victime d’un accident de moto. Le chanteur aurait heurté à vive allure la voiture conduite par une journaliste de la chaîne nationale, au niveau d’un carrefour sur une grande avenue à Abidjan.

« J’ai l’impression qu’il y a des sorciers qui sont dans cette affaire et vous avez échoué au nom de Jésus Christ. Restez tranquille je vais vous le dire. Au plus tard le vendredi à minuit vous aurez la honte nationale, une honte internationale. Parce que quand Dieu a ouvert une porte personne ne peut la refermer. Quand Dieu a ouvert la parole pour Jean personne ne pouvait quoi que ce soit contre lui. Il a ouvert la parole pour Elie personne ne pouvait ; la parole pour Elysée personne ne pouvait ; la parole pour Arafat, personne ne pouvait ; la parole pour David, personne ne pouvait », c’est ce qu’a indiqué le pasteur David Aimé Jérémy.

Il va plus loin, et persiste : « Arafat vivra, revivra. Il se relèvera, il marchera, je vous le dis pour que vous l’entendiez. Aucun autre dieu ne peut s’opposer. Aucun autre disciple ne peut s’opposer, aucun pasteur ne peut s’opposer, aucun autre savant ne peut s’opposer ». S’adressant au ministre Hamed Bakayoko, le pasteur David Aimé Jérémy révèle : « Je vous ai reçu en message en vision pendant que j’étais avec le staff de DJ Arafat ; Diégo et Souleymane Kamagaté et d’autres personnes. Le Seigneur m’a dit : « retourne de là cette nuit pour rencontrer qui que ce soit. ». C’était aux environs de 22 heures. Je suis revenu et le Seigneur m’a parlé clairement : « croise le ministre Hamed Bakayoko en présence de sa mère, sa femme et ses enfants et échange avec eux. Apres échanges, tu iras prier pour Arafat. Arafat se relèvera et il vivra ».

Insistant qu’il ne veut aucun sou, le pasteur entonne : « Tout ce que je demande, c’est de me donner le corps de DJ Arafat je vais prier dessus. Pas ici à l’église ni à la maison. Mais sortez le corps et donnez-moi une table où nous serons à deux. Il va se lever pour frapper à la porte et sortir. Et il reprendra les micros ; il va chanter. Mais préparez-vous ». A quoi ? C’est la toute la question.