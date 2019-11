Côte d’Ivoire : Bédié fourbit ses armes contre Ouattara

Face au silence suspect du chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, qui laisse planer le doute sur sa participation ou non à la prochaine Présidentielle de 2020, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, se prépare à arracher le pouvoir à l’actuel dirigeant.

Le président du PDCI (Parti Démocratique de Côte d’Ivoire), par ailleurs ancien chef de l’Etat de la Côte d’Ivoire, Henri Konan Bédié, est décidé à reprendre le pouvoir des mains d’Alassane Dramane Ouattara. Et pour l’ancien dirigeant, aucun détail n’est à négliger, il faut mettre tous les atouts de son côté. C’est dans cette perspective que Bédié a accordé, ce samedi 9 novembre 2019, une audience à Jean-Louis Billon et la présidente de l’UFPDCI Urbaine.

« J’ai reçu ce jour mon collaborateur et fils, le ministre Jean-Louis Billon, Secrétaire exécutif à la communication et à la propagande du PDCI-RDA. A la suite de cette rencontre, assisté par Jean-Louis, j’ai reçu en audience la présidente de l’UFPDCI Urbaine et sa délégation », a ainsi déclaré l’ex-Président, Henri Konan Bédié, à la sortie de cette audience. « Félicitations à nos braves dames pour le travail qu’elles abattent pour la reconquête du pouvoir d’État en 2020 », a poursuivi M. Bédié.

Agé de 85 ans, Henri Konan Bédié, a été porté à la tête de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP). Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire multiplie ainsi les initiatives en vue de sa probable candidature au scrutin présidentiel d’octobre 2020.