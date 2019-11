Côte d’Ivoire, Alpha Blondy : « Ça fait 26 ans que je ne prends plus de la drogue »

Le chanteur ivoirien Alpha Blondy, interpellé sur la question, a révélé que cela faisait « 26 ans que je ne prends plus de la drogue ».

Alpha Blondy était l’invité de la Libre antenne de RFI. A cette occasion, il a été interpellé par les auditeurs sur beaucoup de questions liées notamment à la politique, au sport, à la culture. Selon le site Ivoirematin, qui rend compte de l’émission, à la question de savoir s’il use de la drogue avant de monter sur scène, il a répondu : « j’ai fumé de l’herbe à un moment, mais depuis 26 ans, je ne fume plus ».

Dans ce même sillage, note le journal en ligne, la vedette ivoirienne du reggae a prodigué de sages conseils à la jeunesse africaine, en lui demandant « de ne pas consommer ces substances illicites, qui représentent au danger pour le continent ». Il a par ailleurs expliqué qu’avec le temps, il a compris que la drogue procure plus de mal que de bien.

Bête de scène, Alpha Blondy, de son vrai nom Seydou Koné, est né le 1er janvier 1953 à Dimbokro. Pour assouvir pleinement son désir de vivre sa passion pour la musique, il a quitté sa Côte d’Ivoire natale pour New York. C’est en 1981 que l’homme fera son retour au pays natal. Depuis la disparition de Robert Nesta Marley incontestable roi du reggae en mai 1981, Alpha Blondy est la star la plus populaire dans ce domaine, avec plus de quinze albums à son actif, compte non tenu des incalculables concerts.