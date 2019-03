Côte d’Ivoire : Abidjan, Eldorado des grands événements

Abidjan, la capitale économique ivoirienne, devient un carrefour attrayant. Véritable pôle d’attraction touristique de l’Afrique subsaharienne, la ville accueille de plus en plus d’événements d’envergure internationale. Salons, festivals, rencontres d’affaires, concerts d’artistes internationaux, assises, forums, foires… On peut le dire, Abidjan est devenu l’Eldorado africain des grands événements.

Du petit village de pêcheurs à la grande métropole, Abidjan a connu un développement remarquable en un demi-siècle. Avec environ 5 millions d’habitants, répartis sur les 10 communes qui la composent, cette ville est aujourd’hui incontournable dans l’organisation des grandes rencontres mondiales. Et ce, dans tous les domaines : technologie, économie, tourisme, architecture, musique, beauté, hôtellerie, culture, etc.

Chaque année, des organisateurs et promoteurs nationaux et internationaux occupent les grandes places et salles de spectacles de la ville. Leurs évènements sont pris d’assaut par des milliers de personnes de tous pays et de toutes les couches sociales.

Sur le plan culturel, le FEMUA (Festival des Musiques Urbaines d’Anoumanbo), la fête de la musique, l’Abissa, le MASA (Marché des Arts et du Spectacle d’Africain) sont désormais dans les habitudes des populations. Drainant, à chaque édition, un nombre important de touristes et d’acteurs mondiaux de la culture et de l’art sur le sol ivoirien.

Plateforme incontournable de la musique africaine, Abidjan accueille chaque année un nombre important d’artistes de renommée mondiale, dont le « rêve » est parfois de tenir un concert sur les bords de la lagune Ébrié, avant d’enregistrer leur album dans les studios numériques dernier cri de la ville.

Les amateurs d’esthétique et de mode en trouvent également pour leur compte avec les évènements annuels tels que le Abidjan Fashion Night, Black Beauty Fair, Afrique fashion Show, le Salon International de la Mode Africaine et bien d’autres rencontres.

La technologie ne reste pas en marge des grands rassemblements que la ville d’Abidjan abrite. Africa Telecom People reste pour l’heure l’une des plus grandes rencontres de l’Afrique francophone autour des TIC. Cet évènement rassemble à lui seul toute la crème du monde de la technologie dans la capitale ivoirienne.

Nombreux sont les festivals et salons qui naissent chaque jour à Abidjan. Tous avec un même objectif : promouvoir la destination Côte d’Ivoire à travers ses richesses culturelles et artistiques, à l’instar des acteurs locaux du tourisme tels que notre partenaire Jumia Travel et Côte d’Ivoire Tourisme.

Par ailleurs, il n’y a pas que les festivals, salons et foires. Abidjan est également l’Eldorado de grands investissements. On le constate avec l’implantation récente de grandes chaînes hôtelières. Et bientôt, avec la sortie de terre de la baie de Cocody, on peut dire sans se tromper que la ville attirera encore plus d’investisseurs et touristes internationaux.