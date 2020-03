Coronavirus : un frein à la résolution de la crise entre le Rwanda et l’Ouganda ?

Alors que les habitants de l’Afrique de l’Est attendent impatiemment la résolution de la crise entre le Rwanda et le l’Ouganda, le cinquième sommet quadripartite sur la crise entre les deux pays a été reporté à une date ultérieure. La cause en est la propagation de la pandémie du Coronavirus en Afrique Subsaharienne.

Les quatre pays parties prenantes à ces assises sur la crise entre le Rwanda et l’Ouganda sont affectés par la crise due à l’épidémie de Covid-19. Selon le bilan publié par l’organisation mondiale de la santé, le Rwanda totalise 54 cas confirmés, l’Ouganda 23 cas, l’Angola 4 et la République démocratique du Congo 58 cas.

Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des affaires Est-africaines, a rassuré l’opinion sur l’organisation de ce sommet après la fin de la pandémie du Coronavirus. Par ailleurs, Il a précisé que les deux pays concentrent leurs efforts pour lutter contre la propagation de cette maladie : « Toutes les réunions ont été suspendues à cause du Coronavirus, mais nous avons déconseillé à l’Ouganda de saisir cette occasion pour mettre en œuvre les décisions du sommet de Gatuna. Et pour cela, nous n’avons pas besoin de nous rencontrer » a-t-il déclaré à KT Press Rwanda.

Lors du quatrième sommet, sous la médiation du Président Congolais Felix Tshisekedi et de l’Angola Juao Lorrenzo, le Rwanda et l’Ouganda avaient pris la résolution de se réunir à nouveau, dans le but d’étudier la réouverture de leurs frontières.

Depuis l’année dernière le Rwanda et le l’Ouganda vivent à couteau tiré. D’un côté, Kigali accuse Kampala d’enlèvement de ses citoyens et de soutien aux rebelles pour renverser le régime en place alors que de l’autre côté Kampala accuse son voisin d’avoir espionné certains membres du gouvernement Museveni.

La querelle entre ces deux pays fragilise le processus de paix et l’élan du système économique de l’Afrique de l’Est, une organisation qui regroupe six pays de la région dont le Kenya, le Burundi, le Sud Soudan et la Tanzanie.