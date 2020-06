Coronavirus : situation stabilisée au Gabon le 25 juin

La situation épidémiologique sur la pandémie de la Covid-19 au Gabon fait état d’une relative stabilité avec 131 nouveaux cas détectés pour 91 guérisons et 1 mort sur les dernières 24 heures, portant le total à 40 décès depuis l’apparition de la maladie. Une situation globalement satisfaisante.

Sur les 1 504 prélèvements effectués, le Gabon a enregistré 131 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 8,7%. Les cas sont répartis comme suit :

– Estuaire : 105 nouveaux cas sur 1 358 prélèvements à Libreville, soit 3 993 cas positifs ;

– Haut-Ogooué : 20 nouveaux cas positifs sur 70 prélèvements dont trois (3) à Franceville et 17 à Moanda, soit un total de 778 cas positifs ;

– Ogooué-lolo : 6 nouveaux cas positifs sur 76 prélèvements dont un (1) à Lastourville et cinq (5) à Koulamoutou, soit un total de 23 cas positifs.

Concernant la prise en charge

70 personnes hospitalisées ;

10 personnes en réanimation ;

93 guérisons soit un total de 2 270 personnes guéries ;

1 nouveau cas de décès de Covid-19 au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL).

Au total, sur 33 655 prélèvements, la Gabon a enregistré 5 087 cas positifs (15,1%) dont 2 270 guéris (44,6%) et 40 décès ; 70 personnes sont encore hospitalisés dont 10 personnes en réanimation.

Respectons les gestes barrières pour freiner la propagation du Covid-19 : Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.