Coronavirus, Sénégal : record de 87 cas positifs en 24h, 1 cas communautaire infecte 25 contacts

Ce mardi 28 avril 2020, le Sénégal a fait un record de 87 cas positifs, tandis que le cas communautaire de Sédhiou a contaminé 25 personnes. Des chiffres qui n’augurent rien de bon pour le pays. Avec cette performance, le Sénégal totalise à ce jour 823 cas et occupe la 5e place dans l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Sur 873 tests réalisés en 24 heures, le Sénégal a fait un record de 87 cas positifs au Coronavirus, soit un taux de positivité de 10,4%. Dans le lot, il y a 86 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action Sociale et un cas issu de la transmission communautaire à Niarry Tally. C’est en fait ces cas communautaires qui sont en train de donner le tournis aux professionnels de la santé et aux autorités publics. En effet, le seul cas communautaire de Sédhiou a contaminé 25 de ses contacts.

À ce jour, le pays comptabilise 823 cas positifs au Covid-19 dont 296 guéris, 9 décès, 1 évacué et 517 encore sous traitement dans les structures hospitalières. Ces chiffres donnent froid dans le dos et ne ferment pas la porte à un pic épidémique imminent. Et pourtant, les Sénégalais se comportent encore comme s’ils n’étaient pas conscients de ce danger. D’autant plus que les performances du Sénégal en termes de guérison sont en train de baisser et à ce sujet, il est dépassé par le Burkina Faso qui a enregistré au moins 60% de guérison. Aujourd’hui, le Sénégal occupe la cinquième place des pays les plus touchés dans l’espace CEDEAO.

Pourtant c’est le pays des Hommes Intègres, qui enregistre le plus fort taux de létalité, avec 42 décès dus au Covid-19, mais apparemment le pays est en train de maîtriser la pandémie. Et aujourd’hui, il est à la 7e place dans l’espace CEDEAO, derrière le Niger qui comptabilise 701 cas. La Gambie qui a confirmé 10 cas est le pays le moins touché de la zone. Selon les dernières statistiques, la CEDEAO compte 8 369 patients dont 2 740 guérisons et 206 décès.