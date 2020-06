Coronavirus : le Sénégal file-t-il vers une situation « apocalyptique » ?

Le Dr Abdoulaye Bousso avait pourtant minimisé les prédictions de l’Organisation de la Santé, allant de sens de prendre toutes les dispositions visant à freiner la propagation du Coronavirus. A l’époque, le Sénégal n’était qu’à quelques centaines de cas de Covid-19. Une situation qui rassurait au point que le Dr Bousso répliquait aux mises en gardes de l »OMS.

« Je reste convaincu que l’Afrique pourra faire face et tout le désastre, toute la catastrophe qu’on avait prévue avec ce Covid en Afrique n’arrivera pas, Inchallah », avait indiqué le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires, par ailleurs un des principaux responsables de la lutte contre le Coronavirus au Sénégal.

Mieux, la blouse blanche ajoutait que « l’Afrique est allée très rapidement dans la prise de mesures fortes, contrairement à ce qui s’est fait en Europe, en France, Italie, Espagne ou aux Etats-Unis ». Aujourd’hui, la situation est toute autre, surtout au Sénégal, pays qui file tout droit vers les 7 000 cas de malades avec la barre des 100 morts franchie. En atteste la situation de la pandémie au Sénégal., ce dimanche 28 juin 2020.

A ce jour, 6586 cas ont été déclarés positifs dont 4 291 guéris, 105 décédés, et donc 2189 sous traitement

Ce Dimanche 28 Juin 2020, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après :

Sur 1179 tests réalisés, 127 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,8 %. Les cas positifs sont répartis comme suit :

104 cas contacts suivis par nos services ;

suivis par nos services ; 02 cas importés enregistrés à Saint Louis ;

enregistrés à Saint Louis ; 21 cas issus de la transmission communautaire répartis entre :

répartis entre : Mbao (03), Rufisque (03), Guédiawaye (02), Kaolack (02), Thiès (02), Bopp (01), Patte d’Oie (01), Sipres (01), Yoff (01), Bignona (01), Diourbel (01), Kaffrine (01), Mbour (01) et Touba (01).

36 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

sont pris en charge dans les services de réanimation. 03 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures, ce Samedi 27 Juin 2020.

liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures, ce Samedi 27 Juin 2020. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.

A ce jour, 6586 cas ont été déclarés positifs dont 4291 guéris, 105 décédés, et donc 2189 sous traitement. Dire que la vie a quasiment repris son cours normal au Sénégal avec les élèves qui ont repris les chemins de l'école. Cette situation apocalyptique n'est en effet pas à exclure. Wait and see !