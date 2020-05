Les 53 Etats membres de l’Union africaine ont déclaré 44 483 cas de COVID-19 sur leurs territoires pour 1 801 décès et 14 921 guérisons. Le point selon les régions d’Afrique et par pays.

Afrique du Nord (16 926 cas ; 1 112 décès ; 5 607 guérisons): Algérie (4 474; 463; 1 936), Égypte (6 465; 429; 1 562), Libye (63; 3; 22), Mauritanie (8; 1; 6), Maroc (4 903; 174) ; 1,438), Tunisie (1,013; 42; 643)

Afrique centrale : (4009 cas; 128 décès; 1212 guérisons): Burundi (19; 1; 7), Cameroun 2077; 64; 953), République centrafricaine (72; 0; 10), Tchad (117; 10; 39), Congo (229; 10; 25), RDC (684; 34; 80), Guinée équatoriale (315; 1; 9) , Gabon (335; 5; 85), Sao Tomé et Principe (161; 3; 4) »

Afrique de l’Est (4436 cas; 128 décès ; 1812 guérisons): Comores (3; 0; 0), Djibouti (1112; 2; 686), Érythrée (39; 0; 26), Éthiopie (135; 3; 75), Kenya (465; 24 ; 167), Madagascar (149; 0; 98), Maurice (334; 10; 315), Rwanda (259; 0; 124), Seychelles (11; 0; 6), Somalie (722; 32; 44), Sud Soudan (46; 0; 0), Soudan (592; 41; 52), Tanzanie (480; 16; 167), Ouganda (89; 0; 52)

Afrique Australe (7 241 cas; 145 décès ; 2 699 guérisons): Angola (30; 2; 11), Botswana (23; 1; 8), Eswatini (112; 1; 12), Malawi (39; 3; 9), Mozambique (80; 0 ; 19), Namibie (16; 0; 8), Afrique du Sud (6 783; 131; 2 549), Zambie (124; 3; 78), Zimbabwe (34; 4; 5)

Afrique de l’Ouest (11 871 cas; 288 décès ; 3 591 guérisons): Bénin (90; 2; 42), Burkina Faso (662; 45; 540), Cap-Vert (165; 2; 33), Côte d’Ivoire (1 398; 17; 653), Gambie (17; 1; 9), Ghana (2169; 18; 229), Guinée (1586; 7; 405), Guinée-Bissau (292; 2; 25), Libéria (158; 18; 58), Mali (563; 27; 213), Niger (750; 36; 518), Nigéria (2 558; 87; 400), Sénégal (1 182; 9; 372), Sierra Leone (157; 8; 27), Togo (124; 9; 67)

