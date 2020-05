Coronavirus : la propagation s’accélère au Sénégal, l’état d’urgence prorogé

La cadence de la propagation du nouveau Coronavirus s’accélère au Sénégal, qui a enregistré, à ce jour, 1 182 cas, après avoir totalisé 249 nouvelles contaminations en 72 heures. C’est ainsi que l’Etat d’urgence a été prorogé au 2 juin 2020 et le couvre-feu maintenu de 20 heures à 6 heures du matin

Le rythme de progression du Covid-19 est de plus en plus inquiétant au Sénégal, avec une montée en puissance. En trois jours, le pays a enregistré 249 nouvelles contaminations, ce qui a poussé les autorités à proroger l’état d’urgence. A ce jour, le pays comptabilise 1 182 cas positifs dont 372 guéris, 9 décès, 1 évacué, 800 encore sous traitement et 4 pensionnaires des services de réanimation dans un état grave.

Le rythme de progression est soutenu à tel enseigne qu’entre le 2 avril et le 3 mai, les cas positifs ont plus que quintuplé, passant de 186 à 1 182 avec une multiplication des cas issus de la transmission communautaires. Ce qui fera dire au Dr Abdoulaye Bousso, coordonnateur de la riposte contre la Covid-19 au Sénégal sur le plan opérationnel, que « le nombre de cas positifs est multiplié par 6. L’épidémie est en train de se développer dans le pays. Le nombre de guéris aussi a été multiplié par 6. Ce qui est quelque chose d’important. Mais le focus est sur le nombre de nouveaux cas et notre combat est vraiment de les réduire ».

Il souligne qu’à ce jour, 11 régions et 33 districts sur 79 sont touchés. Il a par ailleurs noté, pour s’en inquiéter vivement, l’existence de 14 clusters, c’est-à-dire, des patients qui contaminent à grande échelle avec une moyenne de 28 environ et qui sont à eux seuls sont responsables de plus de 20% des cas. C’est le cas de la marchande de légumes qui a largement dépassé la moyenne et même dans les 67 cas de ce dimanche 3 mai 2020, 5 sont issus de sa contamination.

Du 2 mars 2020, date de la première apparition de la maladie au Sénégal au 30 avril 2020, 9 701 contacts ont été suivis dont 5 226 contacts en cours. C’est dire qu’avec cette multiplication des cas communautaires, le nombre de cas contacts va monter crescendo. C’est pour parer à toutes les éventualités que l’état d’urgence a été prorogé jusqu’au 2 juin 2020 et le couvre-feu maintenu de 20 heures à 6 heures du matin. C’est le ministre sénégalais de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui a fait l’annonce, ce dimanche 3 mais 2020.

« Toutes les mesures qui sont prises dans le cadre de l’état d’urgence seront maintenues et à la limite renforcées car, nous avons constaté que la propagation continue », a laissé entendre le patron de la police sénégalaise.