Coronavirus : la mort du docteur Li Wenliang entraîne de vives réactions populaires

En Chine, la mort d’un médecin suite à une infection au Coronavirus ce vendredi suscite l’indignation de nombre de Chinois. Il s’agit du docteur Li Wenliang, agé de 33 ans. Autrefois interpellé puis réhabilité, le jeune docteur fait partir des premières personnes à avoir attiré l’attention sur l’existence dans le marché des fruits de mer d’une épidémie de pneumonie virale, Coronavirus, en décembre dernier.

C’est vers minuit que la nouvelle du décès de l’ophtalmologue qui avait lancé d’alerte concernant le coronavirus a commencée à circuler sur les réseaux sociaux. Elle a ensuite été officiellement confirmée à 2 heures 58 minutes par les responsables de l’hôpital central de Wuhan.

Le décès de Li Wenliang a suscité une avalanche de réactions de la part des internautes. Des messages comme : ce médecin qui a parlé d’une maladie appelée « rumeur » » ou adieux Li ou des hashtags comme : « nous voulons la liberté d’expression » sont publiés par les internautes chinois. Les réseaux sociaux chinois n’ont jamais connu autant de troubles auparavant. Les censeurs ont du mal à discipliner les internautes en furie.

Plusieurs photos de bougies allumées en mémoire du disparu ont aussi été mises en ligne. Les internautes n’oublieront jamais les images de l’arrestation du défunt en décembre dernier en compagnie d’autres collègues médecins que le pouvoir accusait pour diffusion de fausses informations alors qu’ils donnaient l’alerte sur l’apparition de la maladie.

Une arrestation dénoncée par la population avec le hashtag « Nous exigeons la liberté d’expression » qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux est désormais censuré.

While hashtag ”we want freedom of speech” got censored, ”we DEMAND freedom of speech” started trending.

The popularity of the topic began to surge from 6 am in China, around when the other hashtag got censored. It got ~3 million views. h/t @shenlulushen

Now it's also censored. https://t.co/YcLr79kXZV pic.twitter.com/Lc7fhpSGUc

— Muyi Xiao (@muyixiao) February 7, 2020