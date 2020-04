Coronavirus : la Guinée rejoint le trio des pays les plus touchés en Afrique de l’Ouest

Avec 77 nouvelles contaminations enregistrées le mardi 28 avril 2020, la Guinée a comptabilisé un cumul de 1 240 cas positifs depuis le début de l’épidémie. Et avec ce nombre, elle a rejoint le trio des pays les plus touchés dans l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) de la Guinée a annoncé l’enregistrement de 77 nouveaux cas positifs de Coronavirus, le mardi 28 avril 2020. Et désormais, la Guinée a enregistré 1 240 cas positifs depuis l’apparition de la maladie dans le pays. A la date du 28 avril, la Guinée occupe désormais la troisième place dans la liste des pays de l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les plus touchés par la pandémie.

En effet, c’est toujours le Ghana qui occupe la tête avec 1 671 cas, suivi du Nigéria avec 1 337 cas positifs et la Côte d’Ivoire recule d’un rang en se retrouvant à la quatrième place avec 1 183 cas. Ainsi, la propagation de la maladie reste toujours dans une pente dangereuse en Guinée et le plus inquiétant que, selon les chiffres fournis par l’ANSS, « près de 500 cas confirmés se baladent dans la nature, refusant ainsi de se soumettre au protocole de traitement dans un centre ».

Il s’y ajoute qu’à la maison centrale de Conakry, un cas positif a été détecté sur les corps de trois détenus décédés. Et malgré la gravité de l’heure, les constats de la presse laissent apparaître que les gestes barrières pour se prémunir contre la pandémie du coronavirus sont loin d’être respectés dans les marchés et autres lieux de rassemblement. Il s’y ajoute le non respect de la distanciation sociale dans d’autres marchés où règne une véritable promiscuité.

Cependant, l’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) est à pied d’œuvre, dans le cadre d’une campagne de désinfection et de désinsectisation des marchés de la capitale, dans l’objectif de réduire fortement les risques de propagation de la maladie. Le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union Africaine relève qu’à la date du 28 avril 2020, l’Afrique totalise 33 566 cas confirmés de Coronavirus dont 1 469 décès. Les pays les plus touchés sont l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Maroc.