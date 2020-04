Coronavirus : l’Algérie vole au secours de l’Italie

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à Coronavirus, qui a fait près de 128 000 morts dans le monde, l’Algérie vole au secours de l’Italie qui, à elle seule, a enregistré plus de 21 000 décès.

Un élan de solidarité a vu le jour, particulièrement au cours de cette situation endémique, alors que la maladie à Coronavirus menace le monde entier. En effet, alors que la barre des 128 000 décès dans le monde est approchée, l’Italie, qui est en train de payer un lourd tribut suite à cette épidémie, a vu l’Algérie à son chevet.

Un tweet de l’ambassade d’Italie en Algérie indique que « 304 000 paires de gants médicaux offertes par le groupe pharmaceutique algérien IMGSA, via le Croissant Rouge Algérien arrivent en Italie (…). Un geste d’une grande valeur symbolique et de fraternité entre l’Algérie et l’Italie en ce temps de crise sanitaire de Covid-19 ».

Suffisant pour que l’ambassade d’Italie en Algérie remercie le Croissant Rouge Algérien, pour l’aide médicale envoyée pour ce pays, où l’épidémie du Covid-19 fait des ravages avec de 21 067 décès déplorés. Pour sa part, Francesco Rocca, président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, par ailleurs président de la Croix-Rouge Italienne, a dit toute sa gratitude aux autorités algériennes. Surtout que ce don vient à point nommé, au moment même où l’Italie se défends comme elle le peut face au redoutable Covid-19.

Si l’Italie demeure le pays européen le plus touché par la maladie à Coronavirus avec plus de 21 000 morts, l’Algérie est l’un des pays africains qui a enregistré le plus de cas, de l’ordre de 2 160 personnes testées positives à la maladie avec un nombre de 336 personnes emportées par la pandémie. L’Italie, quant à elle, a enregistré 678 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Ce qui porte en effet le nombre de personnes contaminées dans ce pays d’Europe à 21 067.