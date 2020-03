Coronavirus : l’Algérie enregistre deux nouveaux cas liés à des personnes venant de France

Il y a une semaine, l’Algérie enregistrait le premier cas de Coronavirus sur son territoire ; un virus colporté par un Italien de passage au pays et qui a très vite été identifié comme porteur du Covid-19, l’épidémie qui a fait, à la date d’aujourd’hui, plus de 3 000 morts pour près de 100 000 cas diagnostiqués.

Selon les sources officielles, il s’agit de deux femmes : une mère âgée de cinquante-trois ans et sa fille de vingt-quatre ans. Les deux femmes auraient été contaminées par deux membres de leur famille résidant en France qui ont séjourné dans leur maison à Blida, à 50 km d’Alger, entre le 14 et le 21 février.

Ces deux nouveaux cas ont été identifié grâce à l’efficacité du système d’alerte et de surveillance internationale qui vise à contrer l’évolution du Coronavirus. En effet, les tests sur les deux visiteurs se sont révélés positifs à leur retour en France. C’est ce qui a permis de remonter jusqu’à leurs hôtes qui les ont reçus à Blida.

Des analyses faites sur l’état de ces dernières hier 1er mars se sont également révélées positives même si elles ne présentent encore aucun signe apparent de la maladie. Cela porte à trois le nombre de cas répertoriés en Algérie depuis que le Coronavirus sévit. La ville de Blida qui compte plus de 300 000 habitants est désormais en alerte maximale pour retrouver toutes les personnes ayant été en contact avec ces deux femmes. Les deux sujets infectés par le virus repartis en France ont par ailleurs surement été en contact avec d’autres personnes en Algérie qu’il faut aussi retrouver.

Alors qu’il y a quelques jours, le ministre algérien de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, envoyait un message d’espoir et essayait de rassurer les uns et les autres, ces deux nouvelles infections relancent sur place les interrogations sur la fiabilité des chiffres officiels et sur le fait que l’Algérie soit vraiment prête à contrer la menace de « Corona » ?