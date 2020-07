Coronavirus en Egypte : 912 nouveaux cas positifs et 89 décès, le 12 juillet

Hier dimanche 12 juillet 2020, le ministère de la Santé et de la Population d’Egypte a annoncé la guérison et la sortie de l’hôpital de 543 personnes atteintes du nouveau Coronavirus portant à 24 419 le nombre total de personnes ayant récupéré de la maladie.

Le Dr Khaled Mujahid, conseiller du ministre égyptien de la Santé et de la Population pour les affaires des médias et porte-parole officiel du ministère, a déclaré que 912 nouveaux cas se sont révélés positifs au Covid-19 après analyse en laboratoire, dans le cadre de la surveillance, de l’enquête et des examens nécessaires menés par le ministère conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la Santé. 89 nouveaux décès sont à déplorer.

Le Dr Khaled Mujahid a déclaré que le nombre total de cas enregistrés en Egypte depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19 se monte à 82 070 dont 24 419 ont été guéris et 3 858 sont décédés.

Le nombre de nouveau cas est cependant en régression régulière, laissant espérer qu’en Egypte le pire est passé.

Dans le monde, la pandémie poursuit son expansion, l’OMS a enregistré, le 12 juillet, plus de 230 000 nouveaux cas de Covid-19, lors des 24 dernières heures, dont 65 000 nouveaux cas aux Etats-Unis, pâys qui reste très particulièrement touché, ainsi que l’Amérique du Sud où le virus continue sa progression, notamment au Brésil qui compte plus de 1,8 million de cas déclarés et plus de 72.000 morts.