Coronavirus en Afrique : Sahara et Egypte, les chiffres des CDC en question

Le Coronavirus poursuit sa trajectoire dans le monde, avec une deuxième vague, moins meurtrière certes, mais assez virulente, au vu du nombre de cas qui se multiplient un peu partout. L’Afrique n’est toutefois pas épargnée, même si le nombre de décès sur le continent est de loin plus faible que dans le reste du monde.

Pour leur part, les États membres de l’Union Africaine (55) ont enregistré 2 343 128 cas de Covid-19 pour 55 669 décès et 2 010 127 rémissions. Au vu de la situation épidémiologique qui n’évolue pas au Sahara, qui a eu 28 cas, 2 décès et 26 guérisons, depuis des mois, sans compter l’Egypte qui a 120 611 cas pour autant de guérisons et… 6 877 décès, se pose la question de la fiabilité des chiffres des CDC (Centres africains de contrôle et de prévention des maladies). Voici les détails par région :

Centre : (68 288 cas; 1223 décès; 61 530 guérisons): Burundi (723; 1; 630), Cameroun (25 143; 443; 22 177), RCA (4 936; 63; 4 852), Tchad (1 745; 102; 1 595), Congo ( 6 049; 99; 4 891), RDC (14 170; 350; 12 208), Guinée équatoriale (5 183; 85; 5048), Gabon (9 330; 63; 9 182), Sao Tomé-et-Principe (1 009; 17; 947)

Est : (293 836; 5 524; 221 136): Comores (617; 7; 605), Djibouti (5 721; 61; 5 608), Érythrée (656; 0; 525), Éthiopie (115 782; 1 791; 91 209), Kenya (90 978; 1 582) ; 71 579), Madagascar (17 473; 255; 16 927), Maurice (515; 10; 478), Rwanda (6 428; 54; 5 826), Seychelles (184; 0; 168), Somalie (4 579; 121; 3 529), Sud Soudan (3 181; 62; 3 003), Soudan (20 844; 1 340; 11 855), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (26 369; 220; 9 646)

Nord : (815.809; 21.290; 681.006): Algérie (91.121; 2.575; 59.590), Égypte (120.611; 6.877; 120.611), Libye (89.880, 1.278; 59.839), Mauritanie (10.501; 215; 7.957), Maroc (394.564; 6.542 ; 349.821), Tunisie (109.104; 3.801; 83.162), République arabe sahraouie démocratique (28; 2; 26)

Sud : (949 129; 24 680; 845 960): Angola (16 061; 365; 8 798), Botswana (10 931; 37; 9 940), Eswatini (6 685; 126; 6 279), Lesotho (2 214; 44; 1 302), Malawi (6 055; 186) ; 5.490), Mozambique (16.680; 139; 14.793), Namibie (16.097; 160; 14.332), Afrique du Sud (845.083; 22.952; 758.373), Zambie (18.161; 365; 17.329), Zimbabwe (11.162; 306; 9.324)

Ouest : (216 066; 2 952; 200 495): Bénin (3 090, 44; 2 972), Burkina Faso (3 579; 69; 2 792), Cap-Vert (11 262; 110; 10 894), Côte d’Ivoire (21 618; 133; 21 234), Gambie (3 779; 123; 3 645), Ghana (52 738; 326; 51 518), Guinée (13 398; 79; 12 626), Guinée-Bissau (2 444; 44; 2 337), Liberia (1 676; 83; 1 358), Mali (5 649 ; 185; 3 537), Niger (2 160; 80; 1 269), Nigeria (72 140; 1 190; 65 722), Sénégal (16 893; 345; 16 015), Sierra Leone (2 438; 75; 1 850), Togo (3 202; 66; 2 726 )

Distribué par APO Group au nom des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique)