Coronavirus en Afrique le 13 mai 2020 : 2410 décès et près de 70000 cas officiels

Coronavirus – États membres de l’Union Africaine (54) signalant des cas de Covid-19 (69 947) décès (2 410) et récupérations (24 224). Le point par zone et par pays.



Afrique Centrale (6 290 cas; 245 décès; 1 978 récupérations): Burundi (27; 1; 11), Cameroun (2 689; 125; 1 524), République centrafricaine (197; 0; 12), Tchad (357; 40; 76), Congo (341; 11; 53), RDC (1 169; 50; 148), Guinée équatoriale (439; 4; 13), Gabon (863; 9; 137), Sao Tomé et Principe (208; 5; 4).

Afrique de l’Est (6 874; 212; 2 453): Comores (17; 1; 7), Djibouti (1 268; 3; 900), Érythrée (39; 0; 38), Éthiopie (263; 5; 108), Kenya (737; 40 ; 281), Madagascar (212; 0; 107), Maurice (332; 10; 322), Rwanda (286; 0; 153), Seychelles (11; 0; 10), Somalie (1 219; 52; 130), Sud Soudan (194; 0; 2), Soudan (1 661; 80; 173), Tanzanie (509; 21; 167), Ouganda (126; 0; 55).

Afrique du Nord (23 722; 1 295; 9 191): Algérie (6 067; 515; 2 998), Égypte (10 093; 544; 2 326), Libye (64; 3; 28), Maroc (6 466; 188) ; 3 099), Tunisie (1 032; 45; 740).

Afrique Australe (12 270; 225; 4 621): Angola (45; 2; 14), Botswana (24; 1; 17), Eswatini (184; 2; 28), Lesotho (1; 0; 0), Malawi (63; 3 ; 24), Mozambique (104; 0; 34), Namibie (16; 0; 11), Afrique du Sud (11 350; 206; 4 357), Zambie (446; 7; 124), Zimbabwe (37; 4; 12).

Afrique de l’Ouest (20 791; 433; 5 981): Bénin (327; 2; 83), Burkina Faso (766; 51; 588), Cap-Vert (289; 2; 61), Côte d’Ivoire (1 857; 21; 820), Gambie (23; 1; 10), Ghana (5 127; 22; 494), Guinée (2 298; 11; 816), Guinée-Bissau (820; 3; 26), Liberia (213; 20; 101), Mali (730 ; 40; 398), Mauritanie (9; 2; 6), Niger (854; 47; 648), Nigeria (4 787; 158; 959), Sénégal (2 105; 21; 782), Sierra Leone (387; 21; 97), Togo (199; 11; 92 ).

Distributed by APO Group on behalf of Africa Centres for Disease Control and Prevention