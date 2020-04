Coronavirus : en 48h, la Guinée enregistre 69 nouveaux cas et franchit la barre des 300

Entre le samedi et le dimanche, la pandémie du Coronavirus a un fait un bond plus qu’inquiétant en Guinée. En effet en 48 heures, le pays a enregistré 69 nouveaux cas positifs et a ainsi franchi le cap des 300 contaminations, faisant passer le nombre de 250 à 319.

Entre le samedi 11 et le dimanche 12 avril 2020, le Covid-19 a poursuivi sa progression fulgurante en Guinée, avec 69 nouvelles contaminations enregistrées. Une telle situation fait que le pays a dangereusement franchi le cap des 300 cas positifs, passant en 48 heures de 250 à 319 cas positifs. Dans ce lot, il y a 302 malades qui sont hospitalisés tandis que 17 personnes sont à ce jour guéries. Devant cette montée en puissance des cas positifs, les autorités guinéennes sont dans une logique de rendre obligatoire le port du masque à Conakry, qui est l’épicentre de la pandémie dans le pays.

Les 69 cas positifs ont été détectés à la suite d’une nouvelle approche, allant dans le sens de procéder par des vagues de dépistage de Covid-19. C’est ainsi que des tests ont été effectués sur un groupe de 391 personnes le samedi et 233 personnes le dimanche, ce qui a donné le nombre de 69 positifs. Pour rompre le rythme de transmission et éviter une propagation à grande échelle, le Premier ministre Kassory Fofana avait lancé, le jeudi 9 avril, l’opération de désinfection des marchés de Conakry. Mais le gouvernement a pris des mesures supplémentaires en décidant de la fermeture des marchés de Conakry à 16 heures à partir du lundi 13 avril, la forte concentration dans ces lieux étant un grand facteur de propagation de la maladie.

La démarche s’explique par une volonté de passer de marché en marché pour des séances de désinfection. C’est dans ce même sillage que s’inscrivent toutes les mesures antérieures prises, comme la fermeture des écoles, des lieux de culte et l’instauration d’un couvre-feu de 21 heures à 05 heures, l’interdiction de tout regroupement de plus de 20 personnes. Pour l’heure, même s’il est noté une progression rapide des cas de contamination au Covid-19, force est de constater que le pays n’a encore enregistré aucun cas de décès lié à la pandémie. Cependant, différentes sources notent qu’aux Etats-Unis, plus d’une dizaine de ressortissants Guinéens sont décédés du virus.