Coronavirus – Egypte : avec 1500 nouveaux cas par jour l’épidémie stabilisée

1576 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24h en Egypte pour 85 décès supplémentaires. Cela fait maintenant un mois que l’Egypte annonce environ 1 500 nouveaux cas par jour en étant sous les 100 décès quotidien en moyenne, laissant espérer à une stabilisation de l’épidémie.



Lundi, le ministère de la Santé et de la Population a annoncé que 397 personnes infectées par le coronavirus ont été libérées des hôpitaux d’isolement et de quarantaine, après avoir reçu les soins médicaux nécessaires à leur rétablissement selon les directives de l’Organisation mondiale de la santé, portant le total de personnes guéris du nouveau Coronavirus à 15 133 cas depuis l’apparition de l’épidémie en Egypte.

Le Dr Khaled Mujahid, conseiller du ministre de la Santé et de la Population pour les affaires des médias et porte-parole officiel du ministère, a déclaré que 1576 nouveaux cas positifs avaient été enregistrés dans les dernières 24h, indiquant la mort de 85 nouveaux cas. Il a ajouté que les gouvernorats qui ont enregistré l’incidence la plus élevée d’infection à coronavirus sont « Le Caire, Gizeh et Qalyubie », tandis que les gouvernorats de la « Mer Rouge, Matruh et Sinaï Sud » ont enregistré les taux les plus bas d’infections.

Depuis le début de l’épidémie, le nombre total de cas enregistré en Égypte avec le nouveau Corona virus était lundi soir de 56 809 cas, dont 15 133 cas guéris et sortis des hôpitaux d’isolement et de quarantaine et 2 278 décès.