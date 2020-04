Coronavirus au Sénégal : nombre record de 35 cas positifs en 24 heures

L’alerte rouge est sonnée au Sénégal où le Coronavirus est en train de faire une montée en puissance. Le record vient d’être fait avec 35 cas positifs en 24 heures et le pays a du coup, franchi la barre des 400 cas positifs.

L’épidémie de Coronavirus reste sur une pente dangereuse au Sénégal où des records ont été faits ce 21 avril 2020. En effet pour la première fois depuis l’apparition de la maladie dans le pays le 2 mars 2020, 35 cas positifs ont été enregistrés en 24 heures, même si le nombre de tests réalisés a atteint pour la première fois les 466. Et avec ces 35 cas positifs, le Sénégal a désormais franchi la barre des 400 contaminations. En effet à ce jour, le pays a enregistré 412 cas positifs, dont 242 guéris, 5 décès, 1 évacué et 164 encore sous traitement dans les hôpitaux.

Ces résultats montrent avec pertinence que le risque est bien là, surtout dans la région de Dakar devenue l’épicentre de la maladie et en même temps une bombe à retardement avec une multiplication des cas communautaires. Si l’on y prend garde, le pays va vers un chaos sanitaire d’autant plus que sur les 35 cas positifs du jour, 34 sont des cas contacts suivis par les services du ministère de la santé et 1 cas issus de la transmission communautaire, notamment du populeux quartier de Niary Tally à Dakar.

Il s’y ajoute qu’à l’heure actuel, force est de constater que tous les cas contacts sont issus de cas communautaires et d’un tel point de vue, il est extrêmement difficile de maîtriser le fil de contamination. Et le plus inquiétant encore est que les sénégalais, dans leur écrasante majorité, continuent de se comporter comme si de rien n’était.

