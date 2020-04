Coronavirus au Bénin : le point au lundi 20 avril 2020

À la date du lundi 20 avril 2020, le Bénin a enregistré 19 nouveaux cas testés positifs au Covid-19, d’après les chiffres officiels publiés sur le site du gouvernement. Cela porte à 54 le nombre total de personnes ayant été touchées par le Coronavirus. Le pays a également enregistré 9 nouvelles guérisons.

Sur la plateforme officielle dédiée aux chiffres sur le Covid-19 au Bénin, le nombre de personnes testées positives au virus a été actualisé ce lundi 20 avril. Le pays a enregistré 19 nouveaux cas confirmés, ce qui élève à 54 le nombre de personnes infectées. Des informations détaillées par le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin.

Officiellement, 40 personnes ont été testées positives au test de dépistage, même si elles ne présentent pas de symptômes de la maladie. Elles ont été isolées et ont été mises sous traitement. 13 autres malades ont présenté les signes du Covid-19, même si c’est sans gravité. Elles aussi ont été hospitalisées et mises sous traitement.

À ce jour, aucun malade n’est en situation de détresse sanitaire, même si le pays a enregistré son premier cas de décès. Ces nouveaux cas interviennent alors que le pays a connu une accalmie, depuis plusieurs jours, quant au nombre de nouveaux cas.

9 nouveaux cas de guérison

Dans son allocution aux pharmaciens, le ministre de la Santé a également annoncé de nouveaux cas de guérisons. 9 personnes testées malades sont désormais guéries, ce qui porte à 27 le nombre de personnes traitées et guéries au Bénin. La semaine dernière, ils étaient 18 à avoir recouvré la santé suite au traitement. Le traitement adopté actuellement par le Bénin, selon le ministre Hounkpatin est constitué de la Chloroquine et d’autres solutions médicales.

Ces derniers jours, le gouvernement a multiplié les mesures pour limiter la propagation du Covid-19 sur le territoire national. Le pays a été l’un des premiers de la sous-région à avoir imposé le port obligatoire de masque. La mesure a été dupliquée depuis ce lundi 20 avril par d’autres gouvernements de la sous-région comme le Sénégal, la Guinée, la République Démocratique du Congo et le Rwanda.

Le Bénin a également prolongé la fermeture des églises, des mosquées, des universités et écoles jusqu’au 10 mai. Il y a quelques jours, le pays a reçu un important stock de médicaments et d’équipements médicaux pour une prise en charge plus efficace de la maladie.