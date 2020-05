Coronavirus, 25 637 cas en Afrique du Nord : Egypte, Maroc et Algérie les plus touchés

Si l’Afrique du Sud est toujours le pays le plus touché du continent, l’Afrique du Nord, avec Égypte, Algérie et Maroc, entre autres, n’est pas en reste avec un total de 25 637 cas de contamination. En Afrique de l’Ouest, Ghana, Coûte d’Ivoire, Sénégal et Guinée, sont les zones les plus touchées. Le point.

Afrique Centrale (7 463 cas; 287 décès; 2 217 guérisons): Burundi (27; 1; 11), Cameroun (2 954; 139; 1 553), République centrafricaine (327; 0; 13), Tchad (428; 48; 88), Congo (391; 15; 87), RDC (1 370; 61; 229), Guinée équatoriale (522; 6; 13), Gabon (1 209; 10; 219), Sao Tomé et Principe (235; 7; 4).

Afrique de l’Est (7 699; 241; 2 616): Comores (11; 1; 3), Djibouti (1 331; 4; 950), Érythrée (39; 0; 39), Éthiopie (306; 5; 113), Kenya (830; 50) ; 301), Madagascar (283; 0; 114), Maurice (332; 10; 322), Rwanda (287; 0; 177), Seychelles (11; 0; 10), Somalie (1 357; 55; 148), Sud Soudan (236; 4; 4), Soudan (1 964; 91; 205), Tanzanie (509; 21; 167), Ouganda (203; 0; 63).

Afrique du Nord (25 637; 1 368; 10 375): Algérie (6 629; 536; 3 271), Égypte (11 228; 592; 2 799), Libye (64; 3; 28), Maroc (6 681; 192 ; 3,475), Tunisie (1,035; 45; 802).

Afrique Australe (14 716; 266; 6 459): Angola (48; 2; 17), Botswana (24; 1; 17), Eswatini (190; 2; 66), Lesotho (1; 0; 0), Malawi (63; 3 ; 24), Mozambique (129; 0; 43), Namibie (16; 0; 13), Afrique du Sud (13 524; 247; 6 083), Zambie (679; 7; 183), Zimbabwe (42; 4; 13).

Afrique de l’Ouest (23 098; 480; 8 009): Bénin (339; 2; 83), Burkina Faso (782; 51; 604), Cap-Vert (328; 2; 67), Côte d’Ivoire (2 017; 24; 942), Gambie (23; 1; 10), Ghana (5 638; 28; 1 ​​460), Guinée (2 531; 15; 1 094), Guinée-Bissau (913; 3; 26), Liberia (223; 20; 116), Mali (806 ; 46; 455), Mauritanie (29; 3; 6), Niger (885; 51; 684), Nigeria (5 445; 171; 1 320), Sénégal (2 429; 25; 949), Sierra Leone (447; 27; 97), Togo (263; 11; 96 ).