COPPSE 2025 : « Résister, reconstruire, réconcilier » au cœur des débats à Lomé

Le Togo s’apprête à accueillir un événement majeur pour la paix continentale. Organisée par l’ONG MJPP en partenariat avec les autorités togolaises, cette conférence ambitionne de faire de Lomé un carrefour des réflexions sur la stabilité africaine.

Le 20 septembre, Lomé abritera la deuxième édition de la Conférence Panafricaine pour la Paix et la Sécurité (COPPSE 2025), organisée le lendemain de la Journée internationale de la paix célébrée chaque année le 21 septembre.

Placée sous le thème : « Gouvernance, souveraineté et paix en Afrique : résister, reconstruire, réconcilier », cette conférence est organisée par l’ONG Mouvement des Jeunes Promoteurs de la Paix (MJPP) ONG MJPP – Organisation des Jeunes Promoteurs de la Paix Internationale, dirigée par Johaness Makouvia.

L’événement bénéficie du haut parrainage du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière ainsi que du Ministère des Droits de l’Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les Institutions de la République.

Un rassemblement d’experts pour des solutions innovantes

La conférence réunira des diplomates, des représentants des ministères de la sécurité, des universitaires, des acteurs politiques et des membres de la société civile. Ensemble, ils examineront les défis sécuritaires auxquels le continent est confronté actuellement tout en proposant des solutions novatrices pour instaurer une paix durable.

Les échanges des panélistes porteront sur plusieurs axes stratégiques : la prévention des conflits et les stratégies d’alerte précoce ; la coopération régionale pour la stabilité et la sécurité ; les actions en faveur du maintien de la paix dans les zones fragiles ; ainsi que le rôle des femmes et des jeunes dans le processus de paix et de réconciliation en Afrique.

Le Togo, leader régional des initiatives de paix

Avec cette conférence, le Togo se positionne en tant que leader des initiatives pour la paix en Afrique. Cette démarche s’inscrit dans la tradition diplomatique togolaise, le pays étant reconnu pour ses efforts de médiation et ses « bons offices » dans la résolution des conflits régionaux. Même si en interne sa situation est loin d’être idyllique.

L’organisation de COPPSE 2025 lance un appel panafricain à se tenir debout face aux défis contemporains et surtout à reconstruire après les crises pour réconcilier les communautés en vue d’une Afrique unie et prospère. Cette initiative complète le calendrier diplomatique ambitieux du Togo, qui accueillera également le 9ème Congrès panafricain du 8 au 12 décembre 2025.

Franck Biyidi est diplômé de l'IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun) je suis spécialiste des relations internationales au sein de la Francophonie et de l'Union Africaine et de tout ce qui touche la diplomatie en Afrique francophone
