Coopération bilatérale : l’axe N’Djamena-Tel Aviv plus que jamais fonctionnel

Les relations diplomatiques entre le Tchad et Israël sont au beau fixe. C’est le moins qu’on puisse dire. Puisque ce jeudi, le Président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, a inauguré l’ambassade de son pays dans l’État hébreu.

Ce sont deux hommes visiblement heureux, arborant leur plus large sourire qui ont coupé les rubans et inauguré l’ambassade du Tchad à Ramat Gan, dans la banlieue Est de Tel-Aviv, ce jeudi. Mahamat Idriss Déby Itno et le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, ont ainsi marqué une nouvelle étape dans les relations entre leurs deux pays, rétablies il y a tout juste quatre ans. C’est depuis les années 1970 que les relations diplomatiques ont été rompues entre les deux pays. Pays à prédominance musulmane, le Tchad avait alors cédé à la forte pression des autres nations africaines musulmanes remontées contre l’État hébreu pour rompre tout lien avec Israël. D’ailleurs, la quasi-totalité des États membres de l’OUA avait mis Israël au ban des nations à la suite de la guerre du Kippour l’ayant opposé aux nations arabes en 1973.

Une offensive diplomatique fructueuse d’Israël

Mais l’offensive diplomatique d’Israël sur le continent africain, ces dernières années, à travers l’offre de coopération dans les domaines de la sécurité, de la technologie et de l’agriculture, a porté ses fruits. En 2019, Benyamin Netanyahou avait été reçu à N’Djamena par Idriss Déby Itno. C’était le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Ailleurs en Afrique, des États, dont l’opposition à Israël est un secret de polichinelle, ont normalisé leurs relations avec l’État juif. C’est le cas du Soudan, en octobre 2020. En décembre de la même année, le Maroc, qui n’avait jamais reconnu officiellement Israël depuis sa création, en 1948, l’a non seulement reconnu, mais a normalisé ses relations avec l’État hébreu.

