« Contour and highlight » : vous, en mieux !

Le « contour and highlight » est l’art de sculpter son visage avec des anti-cernes ou fonds de teint dans des nuances foncées et des nuances claires. Il permet de modeler le visage pour mettre en avant ses atouts et minimiser les défauts comme un front trop large ou une mâchoire trop importante par exemple.

Le « contour and highlight », très répandu sur les tapis rouges d’Hollywood est arrivé en force dans notre univers beauté grâce notamment aux «vlogueuses» stars des beautés colorées sur Youtube, comme BeautyByJJ, The Island Beauty ou les maquilleurs de « Bellesa Africa ».

Voici cinq étapes pour obtenir un fini professionnel

Etape 1 : préparer la peau en appliquant un « primer », qui va refermer les pores, donc vous éviter l’effet brillance en fin de journée.

Un petit conseil: Si vous utilisez un maquillage très élaboré sur les paupières, maquillez-les avant de commencer le « contour & highlight ». Cela vous permettra de nettoyer plus aisément les résidus d’ombre à paupière ou de poudre libre qui peuvent vous tomber sur les joues.

Etape 2: il est temps de choisir ce qui vous convient le mieux: les formules liquides, crémeuses ou en poudre? Il est important, pour que les différentes teintes se fondent correctement, de choisir des produits de même texture.

On utilisera donc nos produits dans une nuance plus foncée que notre teint pour creuser, et une nuance plus claire pour pousser vers l’avant.

C’est ce contraste qui va créer le nouveau relief du visage.

Etape 3 : A l’aide d’un pinceau applicateur, apposer la teinte plus claire sur les zones à volumiser: la zone T (le dessus des sourcils, l’arête du nez, le menton) le creux des sourcils s’ils ne sont pas déjà maquillés, les paupières inférieures et les pommettes.

Etape 4 : Poser la teinte plus foncée sur les zones à minimiser : les tempes, le creux des joues, les deux côtés du nez, le creux de la paupière.

Etape 4 : fondre les deux teintes avec une brosse à maquillage ou même au doigt ou à l’éponge makeup.

Poursuivez votre maquillage, qu’il soit naturel pour la journée ou sophistiqué pour une occasion spéciale.

Etape 5 : Fixer le teint avec une poudre translucide ou bien une poudre effet bronzé pour un fini plus naturel.

Etape 6 : appliquer une touche de poudre de lumière sur l’arête du nez, au milieu du front, sur les pommettes et sur le menton, spécialement si vous comptez vous faire prendre en photo! Elles contiennent des réflecteurs de lumière qui vous rendront magnifique sous les flash.