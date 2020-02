Congo : Zina Hope et Antar le Lion à l’assaut de l’Alhambra

Lors des chocs pétroliers successifs à partir de 1973, le gouvernement français avait inventé le slogan « On n’a pas de pétrole mais on a des idées », aujourd’hui la ville de Pointe Noire, pourrait se vanter d’avoir, au bénéfice de la culture, du pétrole mais aussi quelques idées.

Si Pointe Noire, capitale économique de la République du Congo est plus connue pour ses activités portuaires et pour ses exploitations pétrolières et gazières, il n’empêche que la culture tente, en dépit du manque d’infrastructures et de la crise économique qui secoue le pays, de se frayer un chemin dans la ville océane.

Hélas, ce chemin passe le plus souvent par des showcases pour les artistes interprètes dont les prestations se font en playback ou semi live sur bande son, dans les discothèques où l’aspect artistique passe bien évidemment au second plan. Alors, emboitant le pas aux espaces culturels majeurs de la ville, tels que l’Institut Français, l’Espace Trentenaire, le Centre Culturel Jean Baptiste Taty Loutard ou encore l’Espace Culturel Yaro, pour ne citer que les plus connus, les organisateurs d’évènements, faute de salles de spectacles, se rabattent bien souvent sur les restaurants pour y programmer de véritables concerts.

Dans ce subtil compromis par défaut, les restaurateurs jouent le jeu, et il n’est pas rare de voir de bon concerts dans des restaurants comme La Pyramide, le Wladimir, UMA by Elaïs, et bien d’autres… A la palme du mérite, le Cercle Civil remporte la palme haut la main avec une scène permanente avec instruments de musique et sonorisation de qualité, sans oublier une salle de répétitions y attenante.

En ce mois de février, c’est au tour de l’Alhambra Restaurant, répondant à l’appel du label 2My Records, de se lancer dans la partie ou, plus exactement dans la 2My Party, un concept novateur 100% live proposé par Gabriel Mendès, directeur du label 2My Records et, par ailleurs, PDG d’Omega Energy Congo. Tables, chaises, nappes, couverts, laisseront place ce samedi 29 février, à un public debout devant la scène pour vibrer aux sons d’Antar le Lion et de Zina Hope. Le concert d’Antar confirmant dix huit années de carrière, Zina Hope étant attendue, quant à elle, comme la révélation 2020 au Congo Brazzaville. Il faut souligner que cette jeune artiste de 24 ans, égérie hier de TNT AFRICA et aujourd’hui de la BCI Congo, s’est faite joliment remarquée tout autant comme interprète, que comme animatrice TV ou coréalisatrice de documentaires.

Pour inaugurer l’épisode 1 de la saison 1 de 2My Party, Gabriel Mendès a fait également appel à New Face Agency pour mettre la danse Kizomba à l’honneur, tandis que, par ailleurs, DJ Zash participera aux « good vibes » de la soirée en ambiançant l’Alhambra !

