Congo : M’Passi, l’ancienne du collectif Biso na Biso, fait un virage musical

L’artiste musicienne M’Passi annonce la sortie de son tout premier album gospel « Dieu m’a appelée », le 19 juin. Cet album marque une étape dans la carrière musicale de l’ancienne étoile du mythique collectif « Biso na Biso ».

Ne cherchez plus M’Passi dans la musique dite profane. Elle est désormais dans le gospel. Son tout premier album « Dieu m’a appelée » explique clairement la raison de son virage. Constitué de douze titres, cet album est un mélange soul et gospel. On y retrouve des titres comme « Non », « Que ton règne vienne », « Tout Cela Te Revient », « Eh Papa », « Le seul ». A travers cet album, l’ancienne étoile du rap et Rnb congolais chante la gloire de Dieu et exprime sa gratitude à son Créateur.

C’est depuis 2014 que la chanteuse s’est éloignée du milieu du rap et Rnb, après son baptême. Son premier album peut être considéré aussi comme une rencontre musicale entre les grands noms du gospel de deux Congo et celle qui fait fraîchement son entrée dans ce paysage de prière, de louange et d’adoration. M’Passi collabore avec la star congolaise Nana Lukezo et l’Ivoirienne Rebecca Gnaffou.

M’Passi ou un parcours linéaire

Mpassi Bamanga n’est pas à présenter dans la sphère musicale africaine et française. Issue d’une famille modeste, la star congolaise a connu le succès tôt. Très jeune, elle a réussi à former un groupe dénommé Apoca avec sa sœur Deidi qui deviendra par la suite Melgroove, avec l’arrivée de N’Dee, Deidi et Patrick Anok. M’Passi et son groupe ont repris la chanson « Pas toi » de Jean-Jacques Goldman. Ce tube à succès a permis à la jeune artiste de se faire connaitre dans l’arène musicale. Avec une récompense collective aux Africa Awards 98, où le groupe sera nominé et remportera l’Award de la révélation afro musique de l’année à Abidjan.

Quelques années plus tard, M’Passi rejoint son cousin Pasi, une autre figure de première ligne du rap français et congolais. Les deux et d’autres artistes du nostalgique groupe Secteur A créent le collectif Bisso Na Bisso. C’est avec ce collectif que la chanteuse pose ses bases solides dans le haut niveau.

Après son premier album, M’Passi participera à l’aventure Bisso Na Bisso. Elle remportera un double disque d’or mérité et rencontrera plusieurs icônes mondiales. Parmi lesquelles Michael Jackson et Nelson Mandela, lors de la remise du prix du meilleur groupe africain et du meilleur clip de l’année aux Koras 1999. Son succès et celui du collectif lui ont permis de se produire dans quasiment toutes les capitales des pays d’Afrique Subsaharienne. Entre autres Bamako, Yaoundé, Brazzaville, Kinshasa, Abidjan et Libreville.