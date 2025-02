Conflit en RDC : le Royaume-Uni suspendra son aide au Rwanda

Le gouvernement britannique a annoncé, ce mardi, qu’il suspendrait une partie de l’aide bilatérale au Rwanda et imposerait d’autres sanctions diplomatiques à Kigali pour son rôle dans le conflit en République Démocratique du Congo (RDC).

Le Royaume Uni a décidé de durcir le ton contre le Rwanda. Un porte-parole du gouvernement britannique a expliqué qu’il suspendrait une partie de l’aide bilatérale au Rwanda et maintiendrait cette position jusqu’à ce qu’il y ait des progrès significatifs vers la fin des hostilités et le retrait de toutes les forces de défense rwandaises du territoire congolais.

Ces directives impliquent la fin de la participation de hauts fonctionnaires aux événements promus par le gouvernement du Rwanda, la limitation des activités de promotion commerciale, la suspension de l’aide financière bilatérale directe au gouvernement de ce pays et l’exclusion du soutien aux plus pauvres et aux plus vulnérables.

Le Rwanda face à des pressions mondiales

Le Royaume-Uni déclare également qu’il coordonnera avec ses partenaires d’éventuelles nouvelles sanctions, suspendra toute future aide à la formation de défense au Rwanda et réexaminera les licences d’exportation des forces de défense de ce pays.

Le Rwanda fait face à des pressions mondiales suite à des allégations selon lesquelles il soutiendrait le M23 qui, depuis janvier, s’est emparé de régions de l’Est de la RDC, notamment des villes de Goma et de Bukavu, ainsi que de précieux gisements miniers. Kigali nie soutenir le groupe, mais affirme que les troupes elles-mêmes agissent en état de légitime défense contre les groupes hostiles basés en RDC.