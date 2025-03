Conflit en RDC : « Le gouvernement congolais est dans une situation délicate »

Le député américain Ronny Jackson a proclamé, que la rébellion de l’AFC/M23 tire parti ou non du soutien du Rwanda, elle reste incontestée dans l’est de la RDC.

S’adressant à une commission du Congrès américain après son voyage en RDC et au Rwanda la semaine dernière, Ronny Jackson, qui dirige la commission des services armés de la Chambre des représentants chargée du renseignement et des opérations spéciales, a annoncé que Kinshasa était mal placée pour gérer le problème de sécurité dans l’Est du pays.

« Le gouvernement congolais doit prendre plusieurs mesures »

« Le M23, avec ou sans le Rwanda, est quasiment incontesté dans la région », a-t-il déclaré, ajoutant que dans certains cas, des soldats congolais déposent les armes et rejoignent les rebelles. « Le gouvernement congolais est dans une situation délicate… Le gouvernement congolais doit prendre plusieurs mesures. Premièrement, il doit s’attaquer au problème intérieur. De nombreuses personnes ne sont pas traitées comme des citoyens congolais, y compris la plupart des membres du M23… », a déclaré le député.

Lire aussi : Ndayishimiye accuse le Rwanda : tensions croissantes entre Bujumbura et Kigali

« Chaque citoyen congolais doit être traité comme un citoyen congolais, avec tous les droits et privilèges qui lui sont conférés », a-t-il poursuivi. Le député a déclaré que ce problème dure depuis longtemps, notamment parce que l’Est de la RDC faisait partie du Rwanda avant que les colons ne tracent des frontières, tout comme une partie de l’Ouganda appartenait autrefois au Rwanda.

« Le M23 ne va pas simplement déposer les armes et s’en aller »

Il a indiqué que le gouvernement ougandais avait immédiatement assimilé et traité les habitants de ce territoire comme des citoyens ougandais, ce qui n’a pas été le cas pour le gouvernement congolais. Même si leur reconnaissance peut s’avérer difficile pour le gouvernement congolais, Jackson est convaincu que « le M23 ne va pas simplement déposer les armes et s’en aller… Il faut s’efforcer de les intégrer à l’armée congolaise et de leur donner le sentiment d’être des citoyens congolais. Ils protègent leur pays ».

En janvier, les rebelles ont rapidement progressé dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, libérant de vastes zones de territoire. À la suite de violents combats déclenchés par les violations constantes du cessez-le-feu précédemment conclu par la coalition militaire congolaise, les rebelles ont pris Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, le 27 janvier, et y ont rétabli l’ordre.