Conférence Humanitaire sur Gaza : L’appel de l’Algérie à l’action internationale

Une conférence internationale cruciale sur la situation humanitaire à Gaza se tient actuellement à Amman, la capitale de la Jordanie. Cette rencontre, organisée sous l’égide des Nations Unies et en partenariat avec plusieurs ONG internationales, réunit des représentants de gouvernements, d’organisations humanitaires et de la société civile. L’Algérie est une nouvelle fois moteur dans les échanges.

l’objectif principal de cette conférence sur la situation humanitaire à Gaza est de mobiliser des ressources et de coordonner des efforts pour répondre aux besoins urgents de la population de Gaza, qui continue de souffrir des conséquences de conflits prolongés et de blocus.

Le point culminant de la conférence a été l’intervention passionnée de l’Algérie. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a lancé un appel poignant, exhortant la communauté internationale à intensifier les efforts et à mobiliser le soutien en faveur du peuple palestinien. Dans une allocution lue en son nom par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, il a insisté sur la nécessité de prendre des mesures effectives contre les autorités d’occupation pour mettre fin aux violences.

Le président Tebboune a exprimé l’espoir de voir « les conclusions de cet événement important déboucher sur des solutions pratiques à même d’atténuer les souffrances de nos frères palestiniens à Ghaza et de remédier à leur situation humanitaire préoccupante du fait de la poursuite, par l’autorité d’occupation de peuplement, de ses opérations militaires contraires au droit international et aux valeurs et règles humanitaires, morales et juridiques, en général, et au droit international humanitaire et au droit international relatif aux droits de l’homme, en particulier« .

Sessions de travail et groupes de discussion

La conférence est structurée autour de plusieurs sessions de travail et groupes de discussion, abordant divers aspects de la crise humanitaire à Gaza. Des experts en santé, éducation, sécurité alimentaire et protection des enfants échangent des idées et des solutions potentielles. Une attention particulière est accordée à l’amélioration de l’accès humanitaire, la reconstruction des infrastructures critiques et le soutien aux initiatives locales.

Les ONG et les représentants de la société civile jouent un rôle clé dans cette conférence, apportant des témoignages directs de la situation sur le terrain et des défis quotidiens auxquels sont confrontés les habitants de Gaza. Ils insistent sur la nécessité de garantir des corridors humanitaires sûrs et un accès sans entrave pour les travailleurs humanitaires.

La conférence se veut non seulement une plateforme pour la collecte de fonds et la coordination des efforts humanitaires, mais aussi un message fort de solidarité avec le peuple de Gaza. Les participants ont exprimé leur espoir que cette rencontre puisse marquer un tournant dans la réponse internationale à la crise, en mettant l’accent sur la dignité humaine et les droits fondamentaux des habitants de Gaza.

Opération de #Nuseirat à #Gaza : Alors que la communauté internationale poursuit ses efforts diplomatiques pour un accord de #cessezlefeu à Gaza, @UNHumanRights fait état de possibles #crimesdeguerre commis lors de la libération de quatre otages à Gaza.https://t.co/8s9FjgfHeq — ONU Info (@ONUinfo) June 11, 2024

Conclusion : Un appel à l’unité internationale

« Je salue l’initiative de paix récemment présentée par le président Biden et j’exhorte toutes les parties à saisir cette occasion pour parvenir à un accord (…) il est grand temps d’instaurer un cessez-le-feu et libérer les otages », a déclaré le chef de l’ONU, António Guterres. Il a ajouté « et j’appelle toutes les parties à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire ».

It is high time for a ceasefire in Gaza along with the unconditional release of all hostages. I welcome the peace initiative recently outlined by @POTUS Joe Biden and urge everyone to seize this opportunity and respect their obligations under international humanitarian law. pic.twitter.com/fXP2M7Ypem — António Guterres (@antonioguterres) June 11, 2024

La conférence sur la situation humanitaire à Gaza à Amman est un rappel poignant des souffrances humaines endurées par des innocents. « Partant de son soutien constant et inconditionnel au peuple palestinien et à sa juste cause, il est somme toute normal que l’Algérie soit présente à cet événement, qui vise essentiellement à intensifier les efforts et à mobiliser le soutien international en faveur de ce peuple meurtri, » a conclu le président Tebboune.