Comment les Sénégalais ont vécu le match contre le Cameroun (3-1)

Les Lions du Sénégal ont composté leur ticket pour le second tour de la Coupe d’Afrique des Nations qui se joue en Côte d’Ivoire. Après une première victoire sur la Gambie (3-0), les Lions ont battu le Cameroun après un match palpitant. Par moments, les Lions Indomptables ont donné quelques frayeurs aux supporteurs qui regardaient le match devant leur petit écran.

Au pays de la Téranga, chaque but marqué par les Lions du Sénégal donnait lieu à des scènes de liesse. Bruits de casseroles, coups sur les portails métalliques des maisons. Il y avait de l’ambiance dans le pays. Aussi, les quelques moments de flottement ont donné des sueurs froides qui se sentaient par un calme plat dans les maisons. Surtout après le but des Camerounais. La peur se sentait dans tout le pays. Les Sénégalais étant conscients que les Lions de la Téranga avaient en face une grande équipe du Cameroun.

« Le Cameroun misait beaucoup sur ce match »

Le troisième but, marqué par Sadio Mané, a délivré les Sénégalais qui ont jubilé depuis leur salon et certains dans les rues. Ce, jusqu’à la fin du match. Pour certains Sénégalais, la victoire était déjà acquise après ce but. Les populations commençaient déjà à prendre d’assaut les rues pour célébrer cette victoire. Le match a d’ailleurs pris fin peu de temps après le but du nouveau marié. Avec cette victoire, le Sénégal occupe la première place du groupe C avec 6 points engrangés en deux matchs.

Les Lions de la Téranga compostent ainsi leur ticket. Une satisfaction pour le capitaine de l’équipe. « On savait que le Cameroun misait beaucoup sur ce match et qu’il fallait jouer avec une bonne stratégie. Les Camerounais sont très physiques et on savait qu’ils allaient tout tenter pour gagner ce match. Il faut dire que nous avons su gérer le match », a déclaré Kalidou Coulibaly, à la fin du match. Le joueur reconnait tout de même quelques déchets qui ont mené au but camerounais.

Un but qui aurait pu être évité

« On a pris un but qu’on aurait pu éviter. Sur ce coup nous avons un peu manqué de concentration », reconnait le capitaine des Lions du Sénégal. Pour sa part, Mame Moussé Diagne, coach de l’équipe nationale féminine de football, insiste que le Sénégal « avait en face une grande équipe du Cameroun. » Et de magnifier que « les joueurs ont joué compact. Ils ont fait le nécessaire pour gagner ce match important ».

L’entraîneur des filles souligne l’importance que revêt le fait que les six buts du Sénégal aient été marqués par six joueurs différents. Selon lui, « c’est une bonne chose pour l’équipe », appréciant au passage les choix du coach Aliou Cissé qui a mis en place une bonne stratégie du 4-3-3 ».