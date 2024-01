Aliou Cissé après Sénégal-Gambie (3-0) : « Il faut laisser Lamine Camara tranquille »

Pour son entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des Nations 2023, le Sénégal s’est imposé face à la Gambie (3-0). Auteur d’un doublé, le jeune Lamine Camara a été élu homme du match. Alors que la presse s’enflamme, le coach Aliou Cissé demande de laisser le joueur « tranquille ».

Titularisé par Aliou Cissé, le jeune milieu de terrain du FC Metz Lamine Camara a été l’un des grands artisans de la victoire du Sénégal contre la Gambie. A peine âgé de 20 ans, le joueur a envoyé par deux fois le ballon rond au fond des filets gambiens, ce lundi après-midi. Après l’ouverture du score assurée par Pape Guèye bien servi par Sadio Mané, Lamine Camara achevait les Scorpions.

« Aujourd’hui, son heure est arrivée »

Son second but est issu d’une passe décisive d’Iliman Ndiaye, qui, après avoir dribblé trois joueurs, a offert un ballon en or à Camara. L’ancien pensionnaire de Génération Foot, en bon finisseur, met le ballon dans la lucarne, grâce à une frappe enroulée du droit. Prestation qui lui a d’ailleurs valu d’être élu homme du match. Pour sa première participation à une Coupe d’Afrique des Nations sénior.

Après sa belle prestation, la presse sénégalaise s’emballe et met tous les projecteurs sur le jeune Lamine Camara. Suffisant pour valoir des mises en garde du coach Aliou Cissé. « C’est un jeune joueur qu’il faut laisser tranquille. Je vois déjà vos titres de journaux avec sa photo devant. C’est un jeune qui est amené à progresser. Aujourd’hui son heure est arrivée avec les blessures de Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy mais aussi l’absence de Gana Gueye », a déclaré le sélectionneur sénégalais.

« Lamine Camara a montré toute sa classe »

« Il a marqué deux buts mais au-delà des buts c’est le contenu a été bon. On a l’impression qu’il est aguerri parce qu’il a démontré tout le bien qu’on pensait de lui. Il a montré toute sa classe mais il doit rester humble. Il a toute sa carrière devant lui et pour qu’il soit un grand joueur il faudra qu’il soit régulier. Comme on dit c’est facile d’être en haut mais le plus difficile est d’y rester. Je pense qu’il a l’humilité qu’il faut pour ça », a poursuivi Aliou Cissé. Lamine Camara est un nom bien connu des Sénégalais.

En effet, il a été l’un des artisans du sacre final à la CAN des U20, en mars 2023, au Caire. Un match remporté (2-0) face à la Gambie. Après un premier but inscrit par Souleymane Faye, à la 6ème minute, Lamine Camara pliait le match avec un joli but à la 56ème minute. Les Lionceaux s’adjugeaient la première CAN des moins de 20 ans de leur histoire. Ce lundi après-midi, après le jubilé de la victoire contre la Gambie, les Sénégalais ont retrouvé leur sérénité. Ils se projettent sur les autres matchs, notamment contre le Cameroun et la Guinée.