Comment le cinéma peut-il servir l’avenir? Leçons du Forum Cinéma et Mémoire d’Alger

Les conclusions du très riche Forum international Cinéma et Mémoire organisé à Alger du 9 au 11 décembre 2024 sous le haut patronage du Président Abdelmadjid Tebboune ont été particulièrement intéressantes et augurent bien d’une mobilisation des autorités algériennes pour donner un nouvel élan au 7ème Art dans leur pays.

Dans son allocution de conclusion, le Ministre de la Culture et des Arts, Zoheir Belalou, a clairement exprimé sa satisfaction de voir réunis autant d’artistes et d’universitaires de talent, venus à Alger de 16 pays différents, pour ouvrir à la fois une fenêtre sur le passé et des perspectives sur l’avenir. La qualité des interventions, leur originalité et leur force ont fait de ces deux jours un rendez-vous fondateur, appelé à se répéter et à faire des émules dans toutes les autres disciplines artistiques. De telles rencontres répondent à un besoin : celui de penser ensemble les outils de représentation sociale et politique qui permettent aux esprits libres de partager leur vision, face aux vagues déferlantes de désinformation et d’aliénation qui se propagent sur les réseaux.

De fait ces deux journées ont permis aux spécialistes et aux professionnels réunis à Alger de penser ensemble à la fois l’importance du cinéma de résistance dans les combats socio-politiques du passé, à commencer par les guerres d’indépendance pour lesquelles l’enjeu de la communication, donc de la reconnaissance, passait par l’audiovisuel, et le besoin de retrouver cette inspiration pour faire face aux nouveaux défis posés par les médias numériques, sur lesquels à nouveau une information falsifiée peut nuire à l’intérêt des peuples soumis à une propagande idéologique aussi insidieuse qu’efficace.

Parmi les principales recommandations livrées en conclusion des travaux, et qui visaient toutes à ouvrir une fenêtre sur l’avenir du cinéma et sa responsabilité dans la perception et la juste expression du monde dans lequel nous vivons, il faut par exemple retenir l’appel à d’autres éditions de ce Forum sur la mémoire et les images, impliquant une réflexion plus poussée sur les nouveaux médias et les moyens de les utiliser pour donner à voir des oeuvres qui aident à comprendre la vérité des rapports de force sociaux et politiques.

Une réflexion est indispensable sur la place du cinéma dans la diplomatie culturelle, incluant une explicitation du rôle du soft power culturel et idéologique dans les nouveaux équilibres internationaux qui se constituent.

L’impératif de s’ouvrir aux valeurs du cinéma de Résistance a naturellement conduit les rédacteurs des recommandations finales à souhaiter que le cinéma palestinien soit l’invité d’honneur de la prochaine édition de ce Forum Cinéma et Mémoire, tant il est essentiel que le combat du peuple palestinien trouve lui aussi une expression puissante dans l’audiovisuel et le 7ème Art afin de combattre les représentations majoritairement pro-coloniales qui en sont données.

Dans cet esprit, les participants au Colloque ont également souligné l’importance de créer des alliances, technologiques, politiques, artistiques, pour contrer le discours dominant des majors qui sert les valeurs colonialistes et une vision du monde commandée par les intérêts de quelques groupes économiques et financiers qui dominent l’organisation actuelle des flux d’information. L’un des premiers objectifs que ces alliances pourraient se donner étant justement d’obtenir plus de visibilité sur les plateformes internationales pour le cinéma “de Résistance”, et pour toutes les expressions artistiques qui concourent à une expression juste des peuples, de leurs conditions, et de leurs attentes légitimes.