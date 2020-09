Comment être tendance avec des chaussures plates ?

Saviez-vous qu’il est possible d’être chic et tendance sans avoir à se tordre les pieds sur les talons ? Sinon, cet article est pour vous. Bien évidemment qu’il est bel et bien possible d’être chic et tendance avec des chaussures plates. Si vous faites partie de ces femmes qui n’aiment pas porter les chaussures hautes, trouvez, à travers ce guide des conseils pour associer vos chaussures plates avec vos vêtements pour être au sommet de la mode.

Choisissez bien vos chaussures plates

Le premier pas pour être stylée avec des chaussures plates, c’est bien sûr de miser sur des chaussures non seulement de qualité, mais aussi au design très original. Ceci vous permettra de vous démarquer de toutes celles-là qui ne portent que des ballerines noires.

En effet, le noir est une couleur déjà trop vue. Alors, pour être certaine que vous êtes stylée dans vos chaussures, bien que plates, oubliez le noir s’il vous plaît. Même si vous souhaitez bien avoir une paire de chaussures plates noires, privilégiez un modèle, une coupe très originale. À défaut d’une chaussure noire, choisissez du pastel ou une couleur vive.

Vous pouvez également choisir des chaussures plates à ornements ou à motifs. Ainsi, vous apportez une petite touche à votre tenue. Pour un côté garçon, optez pour des chaussures plates du genre richelieu. En plus d’être assez confortables, ces chaussures ne sont pas aussi banales que les ballerines. D’ailleurs, elles ne sont pas vues à tous les pieds.

Les sneakers sont également d’excellentes chaussures plates qu’il vous faut absolument posséder. En hiver, les boots vous permettront d’être stylée malgré le fait que vous êtes en chaussures plates. Vous pourriez les choisir courtes. Vous pouvez également choisir des boots au style cavalière. Ce sont des chaussures qui s’arrêtent juste en dessous des genoux. Alors, comment bien les choisir ?

Évitez à tout prix les cuissardes

Quelle que soit la matière choisie, évitez tout simplement les cuissardes. En effet, malgré le fait qu’elles apportent un côté chic à vos tenues, les cuissardes lorsqu’elles sont plates tassent la silhouette. C’est-à-dire que si vous n’êtes pas très élancée, oubliez tout simplement les cuissardes plates, sinon très vite votre look tournerait au ridicule.

Évitez les modèles qui serrent les jambes

Si vous avez des mollets forts, l’idéal serait de privilégier des boots qui ne serrent pas vos jambes. En effet, il est toujours mieux de créer une illusion d’optique avec des boots. Et pour cela, elles doivent être légèrement larges. Les boots qui collent à la peau ne sont donc pas les bienvenues.

Misez toujours sur des couleurs qu’on ne voit pas à tous les pieds

Pour créer un style chic et tendance, il faut oser la couleur. Misez donc sur des couleurs qui sortent un peu de l’ordinaire. Le bordeaux, le bleu minuit, le vert émeraude sont des couleurs qui se mêlent facilement à d’autres couleurs basiques.

Assortissez bien vos chaussures plates

Pour avoir du style, il faut miser sur les associations. Alors, si vous optez pour des chaussures plates, les shorts et les jupes courtes seront vos alliés. Bien évidemment que vous pourriez porter vos ballerines avec des jeans slim. Voici quelques associations qui vont peut-être vous donner quelques idées :

La robe pull noire moulante et les sneakers

Pour casser le style femme fatale de la robe moulante, il faut juste porter des sneakers. Pour marquer votre taille, optez pour une ceinture ou un gros plastron.

Jupe tutu et ballerines montantes

Les ballerines avec le jean slim sont un style vestimentaire déjà trop vu. Pour une touche chic et élégante, portez vos ballerines avec une jupette courte. Osez un peu de couleur dans vos tenues, cela ferait du bien à votre style.

Soignez toujours votre posture et vos chaussures

Les chaussures plates ont tendance à s’abîmer très rapidement. Alors, n’insistez pas à les porter si vous remarquez qu’elles sont abîmées, même s’il s’agit de vos « chaussures fétiches ».

Cependant, il est nécessaire de toujours entretenir vos chaussures, quelles que soient leurs matières de fabrication. Pour qu’elles puissent durer dans le temps, n’hésitez pas à les apporter de temps à autre chez le cordonnier. Il changera les semelles pour plus de confort lorsque vous les portez. Aussi, lorsque vous marchez, soignez votre posture. Tenez-vous droite, tête haute et épaule basse.