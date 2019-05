Coming Out : la série-choc franco-africaine de Trésor Ntore

Trésor Ntore a 20 ans, deux nationalités (burundaise et française) et plusieurs vies : étudiant à la Rennes School of Business, rédacteur, clubbeur, gagnant de concours d’éloquence… et militant LGBT en France et en Afrique. Trésor est originaire du Burundi, a grandi au Congo Brazzaville et au Burkina Faso, et il est aujourd’hui étudiant en France.

Il a assumé très tôt son homosexualité (13 ans) et est très engagé sur la question, en France comme en Afrique. Jeune journaliste, collaborateur d’AFRIK.COM, repéré par Hélène Zemmour lors d’événements au Burundi, Trésor est un orateur né. Il porte cette série Coming Out avec toute sa spontanéité, son énergie et sa sensibilité à fleur de peau.

Extraverti, énergique, inspirant, Trésor raconte lui-même dans cette série toutes les étapes de son coming-out : du choc pour sa famille au Burundi, où l’homosexualité n’est pas tolérée, à sa découverte émue du Marais à Paris après les bars semi-clandestins de Ouagadougou. Aujourd’hui étudiant en France, Trésor a découvert un pays plus ouvert sur la question, mais encore marqué par endroits par l’homophobie.

À son récit sans tabou s’entremêlent des témoignages de jeunes homosexuels garçons ou filles, de France et du Burkina Faso, qui racontent comment ils ont fait leur coming-out ou pourquoi il leur est impossible de franchir le pas. Réticences, violences, soutien, libération… Tous les sujets sont abordés. Centrale dans la série, la comédienne et humoriste, Shirley Souagnon n’a aucune de langue de bois. Dans son troisième stand-up « Monsieur Shirley », elle livre SA vérité très librement. Femme, noire, lesbienne, humoriste et productrice ; elle incarne malgré elle la convergence des luttes et la liberté en mouvement. De ses échanges avec Trésor Ntore naissent des moments aussi simples que précieux, scintillants de vérité.

La puissance de chacun des épisodes de la série est dans le naturel, et la franchise souvent bouleversante de tous les participants. La parole hésite parfois, mais la chaleur communicative de Trésor fait franchir des digues, lève les dernières réticences, et les mots sont lâchés soudain en liberté : liberté et fraternité, c’est le message puissant et inspirant de cette série, qui est aussi un événement, aussi bien en France qu’en Afrique.

Journaliste depuis l’âge de 16 ans, Hélène Seingier est la co-auteure de la série : elle a travaillé pour l’AFP, pour RFO, pour l’émission d’environnement Global Mag sur ARTE (produite par l’agence CAPA) ainsi que pour La Chaîne Parlementaire. Co-auteure d’un documentaire sur le conflit en République Démocratique du Congo (“Congo na Biso”), elle part ensuite comme correspondante au Brésil durant 3 ans et co-écrit au passage un livre sur les jeunes qui font bouger leurs favelas. Collaboratrice du réseau « Haut-Parleurs » depuis son lancement, elle en est devenue rédactrice en chef début 2017.

Réalisateur et chef opérateur franco-brésilien, Aurélien Francisco Barros est un amoureux de la belle image et des films qui ont du sens. Remarqué pour son premier film “Base Zéro”, il a réalisé de nombreux documentaires dans les banlieues françaises (série “France ô folies” pour France ô) ainsi que sur les questions d’environnement, notamment en Amazonie (Magazine Future Mag pour ARTE, “Les rivières volantes” pour Ushuaïa TV…). Il a su donner à la série son caractère intime et authentique, sans voyeurisme, avec une mise en scène où éclate le naturel et la vérité des émotions exprimées.

A Trésor Ntoré, notre confrère, à Hélène Seingier, à Aurélien Francisco Barros, à Shirley Souagnon et à toute l’équipe : bravo d’avoir su le faire, et si bien.

Coming Out – une série documentaire en 6x6mn – Signée « Les Haut-Parleurs » – Co-écrite par Trésor Ntore et Hélène Seingier – Réalisée par Aurélien Francisco Barros – Coproduite par Fablabchannel, TV5MONDE et France Télévisions – Avec la participation du CNC Talent

LES ÉPISODES SONT DISPONIBLES À PARTIR DU 27 MAI

SUR LA PLATEFORME FRANCE.TV/SLASH

LES ÉPISODES DE LA SERIE :

Épisode 1 : Oser révéler son homosexualité

Comment ont-ils franchi le pas d’annoncer à leur famille, à leurs proches, qu’ils sont homosexuel.les ? Qu’est-ce qui a motivé leur décision ? En France comme au Burkina Faso, il faut beaucoup de courage et de confiance pour se jeter à l’eau.

Épisode 2 : Se découvrir

Que ce soit à 5, 13 ou 20 ans, découvrir leur homosexualité a été une étape décisive dans leur vie. Mais il a parfois fallu attendre plusieurs années avant d’assumer, car beaucoup de questions se sont bousculées dans leurs têtes : est-ce que ça ne va pas changer en grandissant ? Comment les autres vont-ils réagir ? Comment rencontrer quelqu’un ?

Épisode 3 : Donner le temps à ses proches

Certains parents s’en doutaient déjà, d’autres ont été très compréhensifs. Mais parfois, les réactions de leurs proches ont été tout l’inverse : rejet, pleurs, angoisse… Il leur a fallu du temps pour ajuster l’image qu’ils avaient d’eux.

Épisode 4 : Affronter l’homophobie

En France, l’homosexualité peut être très violemment rejetée. Mais cela relève très souvent de l’ignorance, comme dans le cas de Lucille, qui a su surmonter ses préjugés au fil du temps et accepter l’homosexualité de son frère.

Episode 5 : Etre gay au Burkina

Dans d’autres pays, c’est encore plus complexe : être homosexuel signifie être clandestin. Au Burkina Faso, prières et autres pratiques sont censées libérer les homosexuels de leur attirance “maladive”.

Episode 6 : Espérer

Comprendre que ces jeunes ne sont pas une menace, qu’il n’y a rien à craindre, est la première étape dans la lutte contre l’homophobie. Les mentalités peuvent évoluer, Trésor nous en apporte une preuve !

A propos de la production « Les Haut-Parleurs »

« Les Haut-Parleurs » est le premier réseau et production de jeunes reporters francophones créé par Claire Leproust. Il s’agit d’une coproduction entre la société de production indépendante FablabChannel et TV5MONDE, qui a su développer de nombreux partenariats, notamment avec France Télévisions, l’Organisation Internationale pour la Francophonie, l’Unicef, l’Institut Français, Médecins du Monde ou encore Universcience. Ils sont plus de 150 Haut-Parleurs engagés et passionnés, d’au moins 30 nationalités différentes. Des sujets comme l’écologie, les droits des femmes, leurs cultures ou encore le rapport au corps sont abordés avec liberté et personnalité. Le média « Les Hauts-Parleurs » encourage l’engagement social et la liberté, et pour cela a été plusieurs fois récompensé, notamment avec le prix IFCIC « Entreprendre pour la Culture » en 2018.