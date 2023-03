Coach Sylvia : « Il faut que votre assiette soit colorée, multicolore »

Avoir une pratique régulière du sport, « c’est bien, mais une alimentation saine, c’est beaucoup plus important ». Parole de coach Sylvia qui, dans cette deuxième partie de l’entretien, s’étend un peu plus sur l’alimentation, la nutrition qui doit aller de pair avec l’activité physique. C’est à un véritable cours de nutrition que l’enseignante s’est livrée dans cet entretien.

Quel est à peu près votre menu au quotidien ?

Moi je mange de tout. Et c’est ça qui est important. Il faut arrêter de se dire que manger sainement, c’est manger des fruits et légumes toute la journée, manger de la salade, etc.. Il faut manger très varié. En nutrition, on dit qu’il faut que votre assiette soit colorée, multicolore. Multicolore, bien sûr pas avec des colorants. Rire… En général, les couleurs des aliments sont associées à des nutriments spécifiques. De sorte que manger une variété de couleurs peut aider à s’assurer que l’on reçoit une gamme complète de nutriments.

Par exemple, les fruits et légumes verts comme les épinards, le brocoli et les courgettes sont riches en vitamines et minéraux tels que la vitamine C, la vitamine K, le fer et le calcium. Les fruits et légumes rouges comme les tomates, les fraises et les poivrons rouges sont riches en lycopène et en vitamine C. Les fruits et légumes oranges et jaunes comme les carottes, les patates douces et les mangues sont riches en bêta-carotène et en vitamine C. En incluant une variété de couleurs dans une assiette, il est plus probable qu’on consomme une gamme de nutriments différents. Cependant, il est également important de tenir compte des quantités et des proportions, et de s’assurer que l’assiette contient des portions adéquates de protéines, de glucides et de matières grasses saines.

Pour ma part je peux aussi bien avoir une alimentation locale : de la bouillie le matin (bouillie de mil, de sorgho, de maïs) qu’une alimentation de type occidental (un bol de lait avec des flocons d’avoine). L’équilibre ne se fait pas sur un repas, mais sur la journée, voire sur la semaine. Tenez ! Chez nous par exemple, on a tendance, quand on veut se faire du sandwich, à prendre toute une baguette de pain, alors qu’en réalité, dans notre alimentation, on ne devrait pouvoir manger qu’un quart de pain par jour. Donc déjà là, quand vous avez mangé la baguette de pain au petit-déjeuner, vous avez excédé votre quota de sucre pour la journée.

On n’a pas l’impression d’être en train de manger du sucre quand on mange du pain (surtout le pain blanc) ; mais en réalité, on mange des glucides et par conséquent du sucre. Vous allez manger du pain, boire des sodas, des choses qui ne sont pas très bonnes pour votre santé. Moi, j’ai banni les sodas. Pour moi, les boissons sucrées, les boissons gazeuses, c’est l’une des pires inventions pour la santé humaine qui soient. Parce que ce n’est que du sucre, de l’eau et des additifs très mauvais pour la santé.

Vos enfants arrivent-ils à suivre ce rythme ? Sans boisson ?

S’il n’y a pas de Coca, de Fanta dans le frigo, c’est un peu compliqué d’en boire. Donc oui, ils n’en boivent pas. Mes enfants ont bu leur première cannette peut-être vers l’âge de 5 ans, une fois, parce que leur tante était revenue de France et puis, elle, ses enfants boivent des sucreries comme si c’était de l’eau. Mes enfants ont pris leur première cannette à cette occasion ; il fallait voir les grimaces qu’ils faisaient parce que c’était pour eux un goût nouveau. Bien sûr, c’est du sucre, et le cerveau aime le sucre, c’est son carburant favori. Alors, quand vous prenez du sucre, votre cerveau vous en redemande.

Mais, mes enfants ne prennent quasiment pas de sucreries. De temps en temps, si on va à une fête, oui ils ont l’autorisation, c’est exceptionnel. Les bonbons ! Surtout pas les bonbons ! De temps à autre, ils peuvent avoir droit à un bonbon, pas plus. Cependant, ce ne sont pas des choses qu’on peut avoir à la maison. Ce que moi j’ai à la maison, sur ma table pour le goûter, pour les grignotages, ce sont des paniers de fruits : des bananes, des pommes, des mangues, des ananas, des choses qu’ils peuvent prendre vite fait et mettre dans la bouche. Ce même goût sucré, mais l’effet négatif en moins.

Donc vous les contrôlez même à l’école ?

Moi j’ai la chance de travailler dans un environnement proche d’eux. En fait, je ne les contrôle pas, c’est-à-dire que je ne vais pas les voir à la récréation pour voir comment ça se passe, mais ce qui constitue le contrôle, c’est de leur donner déjà leur repas depuis la maison. Ils ont leur boîte de déjeuner qu’ils emmènent et qui est constituée du goûter de 10 h, du déjeuner de midi, du goûter de 16 h, plus un extra, parce que les enfants, des fois, vont manger plus que ce que vous avez prévu.

Donc ils ont largement de quoi tenir toute la journée. Et moi je sais ce qu’ils mangent parce que c’est moi qui le leur ai cuisiné. Après, il y a toujours un ami qui va peut-être amener un jus auquel on va vouloir goûter, ça, on ne peut pas l’empêcher. Mais il faut sensibiliser les enfants sur le danger que représente une consommation excessive de sucre pour leur santé. Cela limite l’impact, ça limite la quantité que votre enfant va pouvoir ou même vouloir ingérer comme cochonneries.

Ça vous fait réellement combien d’années dans cette pratique et du sport et de l’hygiène alimentaire ?

Ça me fait maintenant 6-7 ans de pratique. C’est deux choses que j’ai cumulées dès le départ. Car, j’ai compris que le sport, c’est bien, mais une alimentation saine, c’est beaucoup plus important.

En termes de sport, quel est votre rythme par semaine ?

Personnellement, je m’entraîne tous les jours sauf le dimanche. Donc 6 fois par semaine.

Pendant combien de minutes ?

Une heure en moyenne. Ça, c’est moi. Il y a des périodes où je peux m’entraîner plus d’une heure, mais pas d’affilée. En général, je m’entraîne une heure, une heure trente grand maximum d’affilée. Parce que pour moi, s’entraîner plus d’une heure n’est pas forcément utile. En général, je suis des entraînements de 40 mn, 45 mn, 1 h, 1 h 30.

Pour les personnes qui veulent démarrer, qui ont du mal et qui se disent qu’ils ne peuvent pas tenir une heure, je leur dis : il vaut mieux commencer quand même ; même si vous faites 15 minutes, c’est déjà 15 minutes de sport, de cardio ou d’une activité qui va vraiment vous faire transpirer, c’est bien mieux que zéro, c’est bien mieux que de ne pas en faire du tout. Plutôt que de se dire : « je n’en fais pas parce que je n’ai pas beaucoup de temps », prenez le temps, le tout petit temps que vous avez à y consacrer, faites-le.

En général, vous vous entraînez à la maison ou en salle ?

Moi, je fais plutôt un travail au poids du corps. Même lorsque je vais en salle, je prends très peu de charges. De temps en temps, ça peut m’arriver d’aller en salle et de prendre des charges, de travailler avec des machines, mais je n’aime pas trop ça. Je préfère le travail au poids du corps. Donc, en général je travaille en plein air, à la maison, dans le jardin, où je peux m’entraîner, dès que j’ai un petit espace.