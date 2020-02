Classement FIFA : Belgique et Sénégal commencent l’année en tête

Ce jeudi, la FIFA a publié son premier classement des nations de l’année 2020. Et autant le dire tout de suite, les changements par rapport à 2019 sont minimes, ce qui est logique puisque seuls 15 matchs internationaux ont été disputés depuis le précédent classement, publié en décembre.

Le Top 10 mondial demeure inchangé avec la Belgique qui devance la France et le Brésil. Même constat au niveau africain où le Sénégal fait toujours la course en tête devant la Tunisie et le Nigeria qui complètent le podium.

Le Ghana gagne une place au niveau mondial, mais reste la 6e nation en Afrique. Le continent conserve donc un total de 6 représentants dans le Top 50 mondial. Rendez-vous dans près de deux mois, le 9 avril, pour le prochain classement. Avec les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 au programme fin mars, les changements devraient être beaucoup plus conséquents !

Le top 10 mondial

1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Angleterre

5. Uruguay

6. Croatie

7. Portugal

8. Espagne

9. Argentine

10. Colombie

Le top 20 africain

1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Tunisie (27e)

3. Nigeria (31e)

4. Algérie (35e)

5. Maroc (43e)

6. Ghana (46e)

7. Egypte (51e)

8. Cameroun (53e)

9. Mali (56e)

10. RDC (56e)

11 Burkina Faso (59e)

12. Côte d’Ivoire (61e)

13. Afrique du Sud (71e)

14. Guinée (74e)

15. Ouganda (77e)

16. Cap Vert (78e)

17. Gabon (83e)

18. Bénin (84e)

19. Zambie (88e)

20. Congo (89e)

Le classement complet de la FIFA