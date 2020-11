Cinéma : la jeune Naïma fait son entrée !

Généralement, il est assez difficile de marquer son passage dans le monde du cinéma. Mais c’est sous-estimer Naïma Hebrail Kidjo qui devient de plus en plus célèbre. Digne fille d’artistes, c’est à croire que le talent est héréditaire. Qui est cette jeune actrice ? Nous vous proposons d’aller à sa découverte.

Un parcours né de la passion

Naïma est une jeune fille de nationalité française, fille du compositeur Jean Hebrail et de la célèbre artiste chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Depuis son enfance, elle est passionnée par le théâtre et l’écriture. Ainsi, ses allers-retours réguliers entre la France et l’Amérique font grandir en elle cette passion pour l’art. En 2015, elle obtint son baccalauréat en études théâtrales à l’Université de Yale où elle a eu un parcours élogieux dans le domaine.

Aujourd’hui, elle est officiellement écrivaine et actrice. Elle a écrit deux pièces de théâtre : We are the others et Pixel Souls qui a d’ailleurs reçu le Berkeley College Arts Prize. Par ailleurs, elle aime également enseigner le français aux enfants et pratique le yoga.

Naïma, une âme talentueuse

Outre son talent pour l’écriture, notre héroïne a participé à de nombreuses pièces de théâtre, depuis qu’elle était étudiante. Elle a également à son actif des comédies musicales. Mais en dehors de Yale, elle a connu une belle réussite à Chicago où elle a travaillé avec de nombreuses compagnies. Entre autres, on peut citer la Dod and Pony Theatre Company, Pegasus Theatre Company, Lifeline Theatre, Victory Gardens et bien d’autres.

Elle fait ensuite son entrée dans le cinéma où elle participe à la série MED, sur plusieurs saisons. Son plus grand œuvre est le film “Recombined“ (adapté des romans Tankborn de Karen Sandler) dans lequel elle est Gen Kayla, le principal protagoniste. C’est une science-fiction dans laquelle elle vous fait voyager carrément sur une autre planète. Pour Naïma, c’est un rêve devenu réalité.

Cette jeune actrice, à travers son succès, fait la fierté de ses parents. De quoi dire à la jeune génération qu’il est possible de réaliser son rêve. Il suffit juste d’y croire.