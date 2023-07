Chris Clément Igiraneza, un jeune engagé dans la construction de l’écosystème numérique au Burundi

Chris Clément Igiraneza est un jeune informaticien engagé dans la construction de l’écosystème numérique au Burundi. Il met en avant ses compétences en informatique et en leadership pour créer une nouvelle dynamique autour des technologies de l’information et de la communication dans son pays. Portrait d’un jeune ouvert d’esprit et futuriste !

Lorsqu’on le rencontre pour la première fois, on est immédiatement frappé par l’allégresse et le sens patriotique qu’il dégage. C’est à Kabondo, un quartier huppé et calme de Bujumbura, la capitale économique du Burundi que Chris Clément Igiraneza nous reçoit dans son bureau. « On ne nait pas Burundais, on le dévient », lance-t-il sur un ton chaleureux. De taille imposante, sourire au coin, gestes posés et voix rassurante, Chris Clément Igiraneza incarne l’hospitalité du peuple d’Afrique de l’Est. Il n’est pas seulement convivial, c’est aussi une tête bien faite et pleine. Ses ambitions, ses compétences en informatique, en leadership et en planification jouent amplement en sa faveur.

Formation la jeunesse

Cela fait près d’une décennie que le jeune entrepreneur s’est lancé dans l’encadrement et la formation de la jeunesse de son pays, grâce au numérique. Une démarche aussi patriotique pour l’homme qui veut changer le narratif sur son pays natal. « Lorsqu’on parle du Burundi, on n’évoque que la guerre, la misère et d’autres maux qui rongent notre société », se désole-t-il. « Et pourtant, le Burundi est une terre d’opportunités, avec une population majoritairement jeune », ajoute-t-il.

Pour M. Igiraneza, « le futur se prépare aujourd’hui ». Son affirmation pleine de sens booste son ambition de construire un écosystème numérique adapté aux exigences des technologies de l’information et de la communication, en vogue. Pour y arriver, cet entrepreneur est engagé dans la capacitation et le réseautage. « Le numérique est une opportunité pour la jeunesse burundaise », précise l’homme qui vit entre le Burundi et la Suède.

Depuis 2019, il a créé une structure dénommée « Kwoledge impact trade hub (Kit-Hub) ». Cette dernière est une plateforme qui a pour but de former, d’informer et d’accompagner la population burundaise dans la réalisation de projets, en mettant un accent particulier sur les jeunes ayant des projets innovants. Cette structure forme la jeunesse de son pays et de la sous-région des Grands Lacs aux métiers du numérique. Entre autres : La programmation web et mobile, la datascience, la cybersécurité, l’intelligence artificielle.

Kit-Hub, c’est aussi un réseau multidimensionnel pour le renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale. Il forme aussi à l’agriculture, le génie civil, l’entrepreneuriat et le leadership ainsi que le réseautage. Cette plateforme en collaboration avec Code your dreams, un incubateur basé à Chicago, a formé une trentaine de femmes du Burundi aux métiers du numérique, grâce au programme « Women building changes ».

Accompagner les femmes dans les TIC

De janvier en juin de l’année en cours, ces femmes ont appris la datascience, le softkills et le leadership. « Women building change a mis en valeur les femmes afin de les amener à mieux comprendre les notions en sciences des données et les amener ainsi à se lancer dans l’entrepreneuriat. A travers ce programme, elles bénéficient d’un mentorat qui les accompagne dans la mise en place de leurs projets », explique Chris Clément Igiraneza.

Ce programme n’est qu’un exemple parmi d’autres initiatives mises en place par Kit-Hub, en faveur du numérique au Burundi. Femmes développeuses « FemDev » est un autre programme qui a été initié par cette plateforme dans le but de valoriser et mettre en lumière les talents des femmes dans le domaine de la digitalisation et les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM).

« Le digital est aussi féminin. Nous sommes résolument engagés à combler l’écart qui existe entre les femmes et les hommes dans la technologie », ajoute-t-il. Dans la même logique, Chris Clément Igiraneza est ambassadeur de « Women In tech » au Burundi. Une structure qui se concentre sur l’éducation, l’équipement et l’autonomisation des femmes et des filles, afin de les aider à acquérir les compétences et la confiance pour réussir dans les domaines de carrière en sciences technologies, ingénierie et médecine (STIM).

Un homme plein d’humanisme

Chris Clément Igiraneza s’intéresse aussi aux enfants de la rue dans son pays, qui n’ont pas accès à l’éducation. Il compte les initier au numérique. Un programme sera destiné à eux pour leur apprendre les notions de base en numérique. « Nous croyons que tous nos enfants méritent une chance de devenir des créateurs plutôt que des consommateurs d’informatique », déclare-t-il. « Les programmeurs de demain sont les sorciers du futur. En apprenant à coder et à acquérir des compétences générales alors qu’ils étaient détenus dans des centres de transit ou des rues, ces enfants seront définitivement inspirés à créer et à innover, donc à un avenir meilleur et durable », conclut-il.

Chris Clément Igiraneza multiplie les plaidoyers auprès du ministère de la Communication, des Technologies de l’information et des médias, le secrétariat aux technologies de l’information et de la communication (SETIC) et d’autres potentiels partenaires pour porter haut l’étendard du Burundi dans le numérique.