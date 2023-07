Burundi : appel à l’unité et au travail lors du 61e anniversaire de l’indépendance

C’est sous le thème « Tous ensemble, contribuons au relèvement économique du pays pour atteindre une indépendance effective » que le Burundi a célébré, ce samedi 1er juin, le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.

« Il n’y a pas de réelle indépendance, sans indépendance économique ». C’est en ces termes que le Président Evariste Ndayishimiye a commencé les cérémonies marquant le 61e anniversaire d’indépendance du Burundi. Cet évènement n’était pas seulement un jour d’anniversaire d’indépendance, il était aussi un moment d’hommage et d’interpellation en faveur de « la croissance économique » du pays.

Pour la première fois, cet anniversaire a été célébré à Gitega, la nouvelle capitale politique. Ces cérémonies ont débuté par le dépôt des gerbes de fleurs effectué par le Président burundais, au monument du Héros de l’Indépendance, Louis Rwagasore. Il a été marqué par un défilé militaire et policier, au stade Itangoma, temple qui a abrité cet évènement historique.

Appel à la cohésion sociale

A cette occasion, Evariste Ndayishimiye a appelé ses compatriotes à l’unité et à « redoubler d’efforts au travail » pour contribuer à la croissance économique du Burundi. Le locataire de Ntare House a insisté sur la cohésion sociale pour impulser le développement. « C’est en faisant du bien à chaque personne qu’on aura bien servi le peuple burundais », a-t-il déclaré.

L’appel de M. Ndayishimiye tombe à point nommé. Situé en Afrique de l’Est, le Burundi est l’un des pays les plus pauvres du monde, selon les données de la Banque mondiale. Après un cycle de violences causé par la tentative du 3e mandant de feu Pierre Nkurunziza, le Burundi s’est lancé dans une course contre la montre pour changer la donne. Une ambition impulsée par l’élection de Ndayishimiye à la magistrature suprême, en 2020.

Renforcement de la coopération

Prenant part à ces cérémonies, Rudi Hoogvliet, secrétaire d’État pour la politique des médias et Plénipotentiaire du Land de Bande-Wurtemberg auprès de l’État fédéral d’’Allemagne, a réitéré l’engagement de son pays en faveur du renforcement de la coopération. « Depuis 40 ans, nous sommes liés par une excellente amitié et un bon partenariat. Je suis ici pour les renforcer », a précisé le diplomate.

Cette cérémonie a été clôturée par la décoration de 12 personnes, des Burundais et des non Burundais, qui se sont démarquées par leurs initiatives dans des domaines comme la bonne gouvernance, l’amour patriotique, l’humanitaire et le développement communautaire.