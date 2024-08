Cherki choisit l’Algérie : le nouveau Mekhloufi en Vert ?

Rayan Cherki, le prodige lyonnais âgé de 20 ans, a tranché : il portera les couleurs de l’Algérie. Un choix qui rappelle celui de Rachid Mekhloufi, légende stéphanoise devenue icône des Fennecs. Entre héritage familial et ambitions sportives, décryptage d’une décision qui fait vibrer les supporters algériens.

Le feuilleton Rayan Cherki a enfin trouvé son dénouement. Le jeune maestro né à Lyon devrait enfiler désormais la tunique verte des Fennecs. « C’est un honneur de représenter le pays de ma mère, » aurait confié le joueur à son entourage. Un choix qui résonne comme un coup de tonnerre dans le Rhône et un chant de joie à Alger.

Racines vertes, cœur vert

Les origines algériennes de sa mère, qui s’occupe de sa carrière, ont toujours été le fil rouge de l’identité de Rayan Cherki. Ce lien fort avec l’Algérie, renforcé par de nombreux voyages au pays, a pesé lourd dans la balance. En choisissant les Fennecs, Cherki ne fait pas que changer de maillot, il embrasse un héritage. « C’est plus qu’un choix sportif, c’est un retour aux sources, » commente un proche du joueur.

Dans les pas de Mekloufi : quand l’histoire se répète

En optant pour l’Algérie, Cherki fait écho à l’épopée de Rachid Mekhloufi. L’ancien joyau stéphanois et capitaine de l’équipe de France, avait marqué l’histoire en rejoignant l’équipe du FLN en pleine guerre d’indépendance. Aujourd’hui, c’est au tour de Cherki, formé à l’OL, de suivre cette voie légendaire. « De Mekloufi à Cherki, c’est l’histoire du football algérien qui s’écrit, » s’enthousiasme un journaliste sportif algérien.

Le sélectionneur Vladimir Petkovic peut se réjouir : avec Cherki dans ses rangs, c’est une nouvelle arme de destruction massive qui intègre l’arsenal algérien. Associé à Mahrez et Bounedjah, le prodige pourrait former un trio offensif cauchemardesque pour les défenses adverses. « Avec Rayan, on gagne en créativité et en imprévisibilité, » s’enthousiasme-t-on du côté de la fédération algérienne.

Un projet sportif qui fait rêver

Au-delà du sentiment, c’est aussi un projet sportif alléchant qui a séduit Cherki. Sous la houlette de Petkovic, les Verts visent les sommets africains. CAN, Coupe du Monde : autant d’objectifs qui font briller les yeux du jeune attaquant. « Cherki, c’est la pièce manquante de notre puzzle, » nous confie un cadre de l’équipe.

Mais attention, le chemin est encore long pour le Gone. Passer du statut de pépite à celui de diamant n’est jamais une mince affaire. Le talent est là, reste à le confirmer au niveau international. Mais en tous cas, l’annonce a mis le feu aux réseaux sociaux algériens. « Cherki en vert, c’est Noël avant l’heure ! » peut-on lire sur X (ex-Twitter). Les montages fleurissent, imaginant déjà Cherki soulever la prochaine CAN. L’engouement est tel que le maillot floqué « Cherki » s’annonce déjà comme le best-seller de l’année.

Le choix de Rayan Cherki est un nouveau coup de maître pour le football algérien après le retour de la gymnaste Kaylia Nemour. Talent, jeunesse, ambition : tous les ingrédients sont réunis pour écrire une belle page de l’histoire des Fennecs.